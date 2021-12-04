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3 часа назад

7 фильмов, после которых захочется проснуться под наряженной елкой

До нового года осталось меньше 30 дней - самое время начинать создавать праздничное настроение. «Рамблер» собрал фильмы, после которых захочется проснуться уже под наряженной елкой.

7 фильмов, после которых захочется проснуться под наряженной елкой
Фото: Кадр из фильма "Один дома"Кадр из фильма "Один дома"

«Один дома» (1990)

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Рождественская классика, без которой просто невозможно представить себе подготовку к новогодним праздникам. Огромное семейство отправляется на каникулы в Европу и случайно забывают дома младшего Кевина. Теперь мальчик должен не только накормить себя и не уничтожить дом, но и защитить его от коварных грабителей. Главную роль в культовой картине исполнил Маколей Калкин.

Кадр из фильма "Один дома"

«Семьянин» (2000)

Трогательная история о герое, который живет богатой, но одинокой жизнью, но однажды, не без помощи Санты, все меняется. Он вдруг теряет все свои деньги, но обретает семью. Но устроит ли главного героя такой расклад? Главную роль в фильме исполнил Николас Кейдж.

Кадр из фильма "Семьянин"

«Полярный экспресс» (2004)

Анимационный фильм Роберта Земекиса о мальчике, не верившем в существование Санта-Клауса, который получает возможность отправиться к нему в гости на Северный полюс. Во время путешествия на волшебном поезде юный герой находит новых друзей и получает полезный урок.

Кадр из фильма "Полярный экспресс"

«Четыре рождества» (2008)

Влюбленная пара, Брэд и Кейт, планируют встретить Рождество вместе с родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее мама и папа в разводе. Теперь им предстоит за один день объехать четыре семьи, чтобы отметить праздник… В главных ролях рождественской комедии Винс Вон и Риз Уизерспун.

Кадр из фильма "Четыре рождества"

«Рождественская история» (2009)

Анимированный Джим Керри в экранизации Диккенса о злом скупердяе Эбенезере Скрудже, которому призраки помогают увидеть его жизнь со стороны. Богач презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники, но ведь все может измениться в один момент...

««Старый» Новый год» (2011)

Добрая мелодрама о жителях Нью-Йорка, чьи судьбы в канун Нового года переплетаются самым неожиданным образом и меняют их жизнь навсегда. В главных ролях сильнейший актерский состав, который сумел мастерски создать атмосферу праздника и волшебства.

Кадр из фильма «Старый» Новый год

«Рождество на двоих» (2019)

Романтичная история о Кейт, у которой все в жизни идет наперекосяк. Но однажды она устраивается работать эльфом в магазин подарков и знакомится с красавчиком Томом… Главную героиню играет Эмилия Кларк, а картина отлично настраивает на стремительно приближающиеся новогодние праздники.

Кадр из фильма "Рождество на двоих"
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