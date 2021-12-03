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2 часа назад

"Дюну" признали лучшим фильмом года

Объявлены победители премии Sunset Circle Award. «Дюну» Дени Вильнева признали лучшим фильмом года. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Дюну" признали лучшим фильмом года
Фото: Кадр из фильма "Дюна"Кадр из фильма "Дюна"

Так, лента обошла такие проекты, как «Не смотрите наверх», «Белфаст», «Король Ричард» «Французский вестник», «Власть пса», «Спенсер», «Сирано», «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Быть Рикардо». Также картина победила в номинации лучший актерский состав и лучший режиссер.

Также лучшим актером признан Эндрю Гарфилд, снявшийся в картине «Тик-так, бум!», а лучшей актрисой назвали Кристен Стюарт, которая сыграла в «Спенсере».

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение.

Читайте также о том, что Netflix выпустит сиквел «Бумажного дома».

Фильмы,Дюна,Эндрю Гарфилд,Кристен Стюарт,Дени Вильнев,Netflix,
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