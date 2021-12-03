"Дюну" признали лучшим фильмом года

Объявлены победители премии Sunset Circle Award. «Дюну» Дени Вильнева признали лучшим фильмом года. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фото: Кадр из фильма "Дюна" Кадр из фильма "Дюна"

Так, лента обошла такие проекты, как «Не смотрите наверх», «Белфаст», «Король Ричард» «Французский вестник», «Власть пса», «Спенсер», «Сирано», «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Быть Рикардо». Также картина победила в номинации лучший актерский состав и лучший режиссер.

Также лучшим актером признан Эндрю Гарфилд, снявшийся в картине «Тик-так, бум!», а лучшей актрисой назвали Кристен Стюарт, которая сыграла в «Спенсере».

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение.