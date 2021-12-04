«Это позор»: что пишут в соцсетях про ремейк «Один дома»

На стриминговой платформе Disney+ вышел ремейк фильма "Один дома" — Home Sweet Home Alone. Он повторяет сюжет оригинальной комедии 1990 года. Роль Маколея Калкина
исполнил актер фильма "Кролик Джоджо" Арчи Йетс.
Критики низко оценили ремейк культовой новогодней ленты. На популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 18%, а на сайте Metacritic у него всего 39 баллов из 100. По мнению критиков Empire Magazin, это "беззубая вариация на тему, которая даже не старается быть хотя бы по глупому смешной и сумеет выдавить из вас лишь несколько улыбок". Журналисты The New York Times отмечают, что не понятно, на кого рассчитана комедия: на взрослых, ностальгирующих по оригиналу, или на детей, которые о нем не знают. А авторы издания IGN считают, что такой сюжет уже не актуален 30 лет спустя.
Как выяснил "Рамблер", пользователи соцсетей тоже остались недовольны выходом ремейка. По их словам, можно было бы показать "Один дома" 1990 года в кинотеатрах, и все с большим удовольствием посмотрели бы старый фильм еще раз, нежели новый:
"Оригинал "Один дома 1-2" моего детства — шедевр, не заменим", "Есть только один "Один дома"!", "У первых двух фильмов была атмосфера праздника, смотришь и прям чувствуешь, что скоро Новый год [...] В новом фильме ничего этого нет. Многие охотнее посмотрят оригинал, чем потратят время на это", "Лучшая реклама, чтобы пересмотреть замечательный оригинал фильма и не трогать вот "это"", "Зачем нужна плохая подделка, когда есть прекрасный и неповторимый оригинал?!".
Пользователи пишут, что невозможно превзойти классику, и еще ни одному ремейку этого не удавалось.
"Это просто ужас", "Это позор", "Ощущение, что надругались над детством", — возмущаются в соцсетях.
Кроме того, зрители раскритиковали выбор актера, исполнившего главную роль в фильме:
"До Макалея Калкина этому пацану далеко", "Все актеры адски переигрывают", "В оригинале была харизма персонажей, а тут... сделано ради того, чтобы было и все", "Мда, достаточно просто сравнить, как играл Кевин 1992 года, когда остался один и понял это. И теперь посмотрите на этого пацана. Простите, но я не верю ему вообще никак. Он как робот там стоит и тупо ждет свои реплики. Мальчика не того подобрали", "Похоже актеры похоронили свои карьеры на этом фильме. У пацана нет и десятой доли харизмы Кевина".