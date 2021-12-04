«Это позор»: что пишут в соцсетях про ремейк «Один дома»

Критики низко оценили ремейк культовой новогодней ленты. На популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 18%, а на сайте Metacritic у него всего 39 баллов из 100. По мнению критиков Empire Magazin, это "беззубая вариация на тему, которая даже не старается быть хотя бы по глупому смешной и сумеет выдавить из вас лишь несколько улыбок". Журналисты The New York Times отмечают, что не понятно, на кого рассчитана комедия: на взрослых, ностальгирующих по оригиналу, или на детей, которые о нем не знают. А авторы издания IGN считают, что такой сюжет уже не актуален 30 лет спустя.