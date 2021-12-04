Фильмы про любовь до гроба для тех, кто хочет спасти брак

Современным парам трудно быть вместе, потому что примеров расставаний больше, чем примеров сохранения отношений. Если ваша пара находится в кризисе, начать разговор помогут фильмы, которые демонстрируют любовь, которая прошла проверку временем. "Рамблер" собрал подборку фильмов о любви в преклонном возрасте.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Любовь"

Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, рука об руку, постоянно заботясь друг о друге. Неожиданно Анна заболевает и ее жизнь начинает постепенно угасать: постепенно "отключатся" то одна, то другая функция в организме. Сиделки не дают супруге должного внимания, поэтому Жорж оставляет работу и принимается заботиться о жене самостоятельно. Ведь именно он знает, как лучше, даже если это покажется зрителю жестоким.

"На девятом небе"

Инге и Вернер живут вместе больше тридцати лет, но до сих пор занимаются сексом. Более того, в жизни Инге неожиданно появляется 76-летний Карл, чье присутствие угрожает даже такому крепкому браку. Это работа о том, что даже в старости жизнь не заканчивается, а чувства продолжают иметь место в жизни возлюбленных. Если, конечно, они помнят об этом.

"Любовь по правилам и без"