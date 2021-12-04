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1 час назад

Фильмы про любовь до гроба для тех, кто хочет спасти брак

Современным парам трудно быть вместе, потому что примеров расставаний больше, чем примеров сохранения отношений. Если ваша пара находится в кризисе, начать разговор помогут фильмы, которые демонстрируют любовь, которая прошла проверку временем. "Рамблер" собрал подборку фильмов о любви в преклонном возрасте.

Фильмы про любовь до гроба для тех, кто хочет спасти брак
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

"Любовь"

Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, рука об руку, постоянно заботясь друг о друге. Неожиданно Анна заболевает и ее жизнь начинает постепенно угасать: постепенно "отключатся" то одна, то другая функция в организме. Сиделки не дают супруге должного внимания, поэтому Жорж оставляет работу и принимается заботиться о жене самостоятельно. Ведь именно он знает, как лучше, даже если это покажется зрителю жестоким.

"На девятом небе"

Инге и Вернер живут вместе больше тридцати лет, но до сих пор занимаются сексом. Более того, в жизни Инге неожиданно появляется 76-летний Карл, чье присутствие угрожает даже такому крепкому браку. Это работа о том, что даже в старости жизнь не заканчивается, а чувства продолжают иметь место в жизни возлюбленных. Если, конечно, они помнят об этом.

"Любовь по правилам и без"

Далеко не всегда возраст — это показатель психологической зрелости. Пока Гарри пытается совершать сексуальные подвиги в ущерб здоровью, Эрика с недоумением осознает, что все ее ровесники предпочитают женщин лет на сорок моложе. Но возраст никогда не был помехой, об этом говорят все литературные произведения, ведь так?

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