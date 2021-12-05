5 фильмов, чтобы проверить свой IQ

Человечество на грани вымирания, иллюзионисты грабят банки, а математик помогает секретным службам — все это в новой подборке "Рамблера".
На Землю обрушилась страшная засуха, которая вызвала невиданный ранее продовольственный кризис. Человечеству грозит мучительное вымирание от голода. Технологии позволяют группе людей покинуть Землю и попытаться найти новое жилище для человечества. Чтобы найти в космосе планету, пригодную для жизни людей, группа исследователей отправляется в экспедицию через пространственно-временной тоннель.
Джон Форбс Нэш младший обладает особенным складом ума. Начало его карьеры положила учеба в Принстоне. Он проделал большую работу в теории игр и перевернул раздел математики, что принесло ему великую известность. Однажды его просят помочь спецслужбе, проанализировать информацию и найти в ней секретное послание — зашифрованные сообщения врагов США. Нэш принимается за работу, но вдруг он оказывается во власти своих иллюзий.
Команда иллюзионистов демонстрирует на весь мир свои трюки под видом фокусов. На самом деле во время своих выступлений, они грабят банки в далеких от своего места нахождения локациях. И это видят все, но при этом никто не понимает, как они это делают. К делу подключили ФБР, но и они оказываются бессильными перед невероятными трюками грабителей.
Конец 19-го века стал невероятно популярным для фокусников различных жанров. Борден и Энджер, были наиболее популярными представителями данной профессии в Лондоне. Каждый стремился переманить зрителя на свою сторону, представляя различные новые фокусы. Противостояние двух приводит к тому, что жертвами обоюдной мести, становится невиновный зритель, который посещает их выступления.
В город прибыл герр Эйзенхайм и с первых же минут поразил каждого своим искусством. Кто-то считает его иллюзионистом, другие – фокусником, а некоторые тайком поговаривают, что Эйзенхайм занимается магией. О его мастерстве шепчут во всех уголках города. У герра Эйзенхайма множество номеров, но все они – прелюдия к одному, самому главному в его жизни номеру.