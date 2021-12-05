5 фильмов, чтобы проверить свой IQ

Человечество на грани вымирания, иллюзионисты грабят банки, а математик помогает секретным службам — все это в новой подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Престиж" Кадр из фильма "Престиж"

"Интерстеллар"

На Землю обрушилась страшная засуха, которая вызвала невиданный ранее продовольственный кризис. Человечеству грозит мучительное вымирание от голода. Технологии позволяют группе людей покинуть Землю и попытаться найти новое жилище для человечества. Чтобы найти в космосе планету, пригодную для жизни людей, группа исследователей отправляется в экспедицию через пространственно-временной тоннель.

"Игры разума"

Джон Форбс Нэш младший обладает особенным складом ума. Начало его карьеры положила учеба в Принстоне. Он проделал большую работу в теории игр и перевернул раздел математики, что принесло ему великую известность. Однажды его просят помочь спецслужбе, проанализировать информацию и найти в ней секретное послание — зашифрованные сообщения врагов США. Нэш принимается за работу, но вдруг он оказывается во власти своих иллюзий.

"Иллюзия обмана"

Команда иллюзионистов демонстрирует на весь мир свои трюки под видом фокусов. На самом деле во время своих выступлений, они грабят банки в далеких от своего места нахождения локациях. И это видят все, но при этом никто не понимает, как они это делают. К делу подключили ФБР, но и они оказываются бессильными перед невероятными трюками грабителей.

"Престиж"

Конец 19-го века стал невероятно популярным для фокусников различных жанров. Борден и Энджер, были наиболее популярными представителями данной профессии в Лондоне. Каждый стремился переманить зрителя на свою сторону, представляя различные новые фокусы. Противостояние двух приводит к тому, что жертвами обоюдной мести, становится невиновный зритель, который посещает их выступления.

"Иллюзионист"