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3 часа назад

Вышел первый тизер спецэпизода «Гарри Поттера» к 20-летию фильма

HBO Max выпустил первый тизер спецэпизода «Гарри Поттера» под названием «Возвращение в Хогвартс». Работа приурочена к 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой картины о мальчике, который выжил.

Вышел первый тизер спецэпизода «Гарри Поттера» к 20-летию фильма
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

В эпизоде снялись почти все основные актеры кинофраншизы — Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Гэри Олдмэн, Хелена Бонэм Картер и другие. В тизере они получают письмо с приглашением в Хогвартс.

В списке участников не заявлена автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. По слухам, она появится только на архивных кадрах в связи с обвинениями в трансфобии и расизме.

Фильмы выйдет на экраны 1 января 2022 года.

До этого мы рассказывали про 5 фильмов, чтобы проверить свой IQ.

Фильмы,Гарри Поттер и философский камень,Хелена Картер,Мэттью Льюис,Руперт Гринт,Эмма Уотсон,Том Фелтон,Дэниэл Рэдклифф,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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