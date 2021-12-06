Вышел первый тизер спецэпизода «Гарри Поттера» к 20-летию фильма

HBO Max выпустил первый тизер спецэпизода «Гарри Поттера» под названием «Возвращение в Хогвартс». Работа приурочена к 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой картины о мальчике, который выжил.
В эпизоде снялись почти все основные актеры кинофраншизы — Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Гэри Олдмэн, Хелена Бонэм Картер и другие. В тизере они получают письмо с приглашением в Хогвартс.
В списке участников не заявлена автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. По слухам, она появится только на архивных кадрах в связи с обвинениями в трансфобии и расизме.
Фильмы выйдет на экраны 1 января 2022 года.
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