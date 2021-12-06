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1 час назад

Вышел финальный трейлер новой «Матрицы»

Вышел финальный трейлер к фильму «Матрица: Воскрешение». Он был опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Вышел финальный трейлер новой «Матрицы»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Официальный ролик к новой «Матрице» длится почти три минуты. В нем Нео вспоминает события первой картины.

Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. За постановку новой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

Ранее уже вышло несколько трейлеров к ленте «Матрица: Воскрешение». В одном из них Нео живет в современном мире и пытается разобраться с ощущением, будто он забыл что-то важное. В кадре он посещает психотерапевта, принимает синие таблетки и встречает женщину, которая приглашает его пойти с ней, если герой хочет получить ответы на свои вопросы.

Премьера кинокартины состоится 16 декабря. Шесть дней спустя ее выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.

Фильмы,Матрица,Дэниэл Бернхард,Пинкетт Смит,Ламбер Вильсон,Лана Вачовски,Киану Ривз,
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