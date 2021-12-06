7 фильмов об изнанке красивой и богатой жизни

Грейс Келли выбирает между Голливудом и княжеством Монако, Джей Гэтсби закатывает громкие вечеринки в Америке 1920-х годов: «Рамблер» собрал фильмы об изнанке красивой и богатой жизни.

Фото: Кадр из фильма "Светская жизнь" Кадр из фильма "Светская жизнь"

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

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Психологический триллер с еще такими молодыми Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу. В центре сюжета – молодой человек по имени Том Рипли, который присваивает себе чужую, но такую красивую и беззаботную жизнь и теперь готов на все, чтобы его тайну не раскрыли.

«Авиатор» (2004)

Леонардо ДиКаприо в байопике с пятью «Оскарами» о миллиардере Говарде Хьюзе, который был одержим небом. Став владельцем огромной кинокомпании, он снял самый дорогой для своего времени фильм и покорил сердца главных голливудских актрис. Ему принадлежали самые престижные казино Лас-Вегаса, а еще он установил рекорд скоростных полетов, ведь только на высоте нескольких тысяч метров он был счастлив по-настоящему.

«Великий Гэтсби» (2013)

События картины о трагичной любви разворачиваются в Америке 1920-х с ее громкими вечеринками, тайными бизнесами и настоящими чувствами. Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр в мелодраме по мотивам романа Скотта Фицжеральда!

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: перемещается с одной вечеринки на другую, заводит короткие романы и употребляет запрещенные вещества. Правда, однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР…

«Принцесса Монако» (2014)

Байопик об актрисе Грейс Келли, которая была королевой Голливуда, но предпочла стать Принцессой Монако. Фильм расскажет о том, как она пыталась сделать непростой выбор: вернуться в кино или спасти княжество. Главную роль в картине исполнила Николь Кидман.

Кадр из фильма "Принцесса Монако"

«Светская жизнь» (2016)

Ностальгическая комедия Вуди Аллена об изнанке красивой жизни. В главных ролях Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт и Стив Карелл. По сюжету молодой человек Бобби Дорфман приезжает в Голливуд в надежде найти работу. В Лос-Анджелесе он влюбляется в секретаршу известного кинопродюсера и попадает в водоворот бурной светской жизни.

«Безумно богатые азиаты» (2018)