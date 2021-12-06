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1 час назад

7 захватывающих фильмов об изнанке красивой и богатой жизни

Грейс Келли выбирает между Голливудом и княжеством Монако, Джей Гэтсби закатывает громкие вечеринки в Америке 1920-х годов: «Рамблер» собрал фильмы об изнанке красивой и богатой жизни.

7 фильмов об изнанке красивой и богатой жизни
Фото: Кадр из фильма "Светская жизнь"Кадр из фильма "Светская жизнь"

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

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Психологический триллер с еще такими молодыми Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу. В центре сюжета – молодой человек по имени Том Рипли, который присваивает себе чужую, но такую красивую и беззаботную жизнь и теперь готов на все, чтобы его тайну не раскрыли.

«Авиатор» (2004)

Леонардо ДиКаприо в байопике с пятью «Оскарами» о миллиардере Говарде Хьюзе, который был одержим небом. Став владельцем огромной кинокомпании, он снял самый дорогой для своего времени фильм и покорил сердца главных голливудских актрис. Ему принадлежали самые престижные казино Лас-Вегаса, а еще он установил рекорд скоростных полетов, ведь только на высоте нескольких тысяч метров он был счастлив по-настоящему.

Кадр из фильма "Авиатор"

«Великий Гэтсби» (2013)

События картины о трагичной любви разворачиваются в Америке 1920-х с ее громкими вечеринками, тайными бизнесами и настоящими чувствами. Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр в мелодраме по мотивам романа Скотта Фицжеральда!

Кадр из фильма "Великий Гэтсби"

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: перемещается с одной вечеринки на другую, заводит короткие романы и употребляет запрещенные вещества. Правда, однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

«Принцесса Монако» (2014)

Байопик об актрисе Грейс Келли, которая была королевой Голливуда, но предпочла стать Принцессой Монако. Фильм расскажет о том, как она пыталась сделать непростой выбор: вернуться в кино или спасти княжество. Главную роль в картине исполнила Николь Кидман.

Кадр из фильма "Принцесса Монако"

«Светская жизнь» (2016)

Ностальгическая комедия Вуди Аллена об изнанке красивой жизни. В главных ролях Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт и Стив Карелл. По сюжету молодой человек Бобби Дорфман приезжает в Голливуд в надежде найти работу. В Лос-Анджелесе он влюбляется в секретаршу известного кинопродюсера и попадает в водоворот бурной светской жизни.

Кадр из фильма "Светская жизнь"

«Безумно богатые азиаты» (2018)

Романтическая комедия о Рейчел Чу – американке китайского происхождения, и ее бойфренде Нике Янге – наследнике богатейшего семейства Сингапура и завидном женихе. Только она об этом не знает, когда отправляется с ним на свадьбу его лучшего друга.

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