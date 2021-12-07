Самые ожидаемые премьеры декабря

Возвращение Нео, финал истории о Последнем богатыре и другие премьеры, которые выйдут на экраны до конца года, в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"

"Спенсер"

Видео дня

9 декабря

В монаршей семье проблемы. Принцу Чарльзу и Диане пророчат скорый развод. Однако Рождество 1991 года королевская семья проводит вместе, демонстрируя идиллию. Но Диана устала играть, ей надоела фальшь и она принимает решение сообщить супругу, что намерена уйти от него.

"Вестсайдская история"

9 декабря

Стивен Спилберг представил на суд зрителей свое видение знаменитого мюзикла 1961 года “Вестсайдская история”. В свое время вышедший на экраны киномюзикл, основанный на знаменитом сюжете “Ромео и Джульетты”, стал настоящим прорывом в нише музыкальных фильмов. Спилберг же адаптировал старую историю для новых поколений.

"Человек-паук: Нет пути домой"

15 декабря

Супергерой разоблачен: Мистерио раскрывает миру, что под маской Человека-паука скрывается Питер Паркер. Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа, однако что-то идет не так и герои случайно открывают мультивселенную, нарушая ход времени и пространства.

"Матрица: Воскрешение"

16 декабря

Долгожданное возвращение Нео и Тринити на экраны. После событий, показанных в третьей части франшизы, прошло много времени. Нео живет обычной жизнью, ничего не помня о том, как пытался спасти мир, принимает ежедневно две синие таблетки, встречает людей из прошлой жизни, но не узнает их. Но однажды на его пути попадается человек, одетый, как Морфеус… Привычный уклад жизни Нео начинает вновь стремительно меняться и он вновь готов бросить вызов огромной корпорации, поработившей умы людей.

"Последний богатырь: Посланник Тьмы"

23 декабря