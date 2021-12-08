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51 минуту назад

Лена Катина задумалась о втором ребенке

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина на шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой" заявила, что хочет вновь стать мамой. В рамках беседе ведущая спросила певицу, планирует ли она завести еще одного ребенка, на что Катина ответила утвердительно. "Обязательно! Очень хочу!" - призналась она. Певица уточнила, что с у нее с новым партнером "совсем молодые" отношения и переходить к столь решительным действиям она пока не готова. Тем не менее, Катина рассказала, что чувствует себя "девочкой" со своим возлюбленным. На вопрос Утяшевой о том, каким должен быть мужчина мечты, экс-солистка t.A.T.u. заявила, что уже состоит в отношениях с таким человеком. "Мужчина моей мечты — мой мужчина. Это относительно новая история. Я не готова очень подробно говорить на эту тему. Счастье любит тишину. Я счастлива", - заявила Катина. По данным СМИ, новым избранником Катиной является миллионер и партнер Олега Тинькова по бизнесу, предприниматель Дмитрий Спиридонов. Ранее Лена Катина рассказала о жизни после развода со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.

Лена Катина задумалась о втором ребенке
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,Олег Тиньков,
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