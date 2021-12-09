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46 минут назад

Певицу Марину Хлебникову перевели в ожоговое отделении

Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделении. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Певицу Марину Хлебникову перевели в ожоговое отделении
Фото: InstagramInstagram

По данным портала, 56-летнюю артистку ждет длительная реабилитация.

Ранее у нее диагностировали 20% ожогов тела, а также ингаляционное поражение. Марину Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара вечером 18 ноября. В ее двухуровневой квартире загорелись личные вещи. По предварительным данным, причиной пожара стала сигарета, которую певица закурила в постели.

Из-за шока певица впала в истерику, врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. 6 декабря стало известно, что Хлебникову сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Друг артистки Дмитрий Чижов сообщал, что в палату к певице не пускают родственников и близких из-за опасений, что она может чем-нибудь заразиться. По его словам, врачи дают оптимистичные прогнозы на выздоровление Хлебниковой.

Фильмы,Марина Хлебникова,
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