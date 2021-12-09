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2 часа назад

В Сети опубликовано фото со съёмок «Аватара 2»

Британский журнал «Total Film» опубликовал новую фотографию со съёмок второй части фантастического боевика 67-летнего канадского сценариста, режиссёра и продюсера Джеймса Кэмерона («Титаник», «Терминатор 2: Судный день», «Чужие», «Терминатор», «Тёмный ангел», «Красавцы») под названием «Аватар». Известно, что мировая премьера картины запланирована на 14 декабря 2022 года. Всего будет выпущено четыре сиквела оригинальной истории.

В Сети опубликовано фото со съёмок «Аватара 2»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

На снимке запечатлён сам Кэмерон в компании 45-летнего британского актёра Сэма Уортингтона («По соображениям совести», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Эверест», «На грани», «Охота»), исполнителя главной роли в фильме. Известно, что первая часть ленты была представлена зрителям в 2009 году.

«Аватар 2» станет прямым продолжением оригинальной истории. После того, как главный герой Джейк Салли присоединился к народу наʼви на планете Пандора, вооружённые земляне вновь попытаются развязать с ними войну. Роли в проекте также исполняют Мишель Йео, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Джемейн Клемент, Стивен Лэнг, Иди Фалько, Джованни Рибизи и Уна Чаплин.

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