В Сети опубликовано фото со съёмок «Аватара 2»

«Аватар 2» станет прямым продолжением оригинальной истории. После того, как главный герой Джейк Салли присоединился к народу наʼви на планете Пандора, вооружённые земляне вновь попытаются развязать с ними войну. Роли в проекте также исполняют Мишель Йео, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Джемейн Клемент, Стивен Лэнг, Иди Фалько, Джованни Рибизи и Уна Чаплин.