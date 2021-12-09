В Сети опубликовано фото со съёмок «Аватара 2»

Британский журнал «Total Film» опубликовал новую фотографию со съёмок второй части фантастического боевика 67-летнего канадского сценариста, режиссёра и продюсера Джеймса Кэмерона («Титаник», «Терминатор 2: Судный день», «Чужие», «Терминатор», «Тёмный ангел», «Красавцы») под названием «Аватар». Известно, что мировая премьера картины запланирована на 14 декабря 2022 года. Всего будет выпущено четыре сиквела оригинальной истории.
На снимке запечатлён сам Кэмерон в компании 45-летнего британского актёра Сэма Уортингтона («По соображениям совести», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Эверест», «На грани», «Охота»), исполнителя главной роли в фильме. Известно, что первая часть ленты была представлена зрителям в 2009 году.
«Аватар 2» станет прямым продолжением оригинальной истории. После того, как главный герой Джейк Салли присоединился к народу наʼви на планете Пандора, вооружённые земляне вновь попытаются развязать с ними войну. Роли в проекте также исполняют Мишель Йео, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Джемейн Клемент, Стивен Лэнг, Иди Фалько, Джованни Рибизи и Уна Чаплин.