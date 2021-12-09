Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
2 часа назад

Продюсер фильмов о Бонде высказалась против превращения агента 007 в женщину

Барбара Брокколи, продюсер фильмов о Джеймсе Бонде, выступила против превращения агента 007 в женщину. Об этом сообщают американские СМИ.

Продюсер высказалась против женщины в роли агента 007
Фото: Кадр из фильма "Не время умирать"Кадр из фильма "Не время умирать"

Продюсер уверена, что герой бондианы должен оставаться мужчиной и, обязательно, британцем.

"Я думаю, что нужно создавать персонажей для женщин, а не делать так, чтобы женщины играли мужские роли. Я не думаю, что для женщин достаточно хороших ролей, и для меня очень важно, чтобы мы снимали фильмы для женщин и о женщинах", — объяснила Брокколи.

Ранее и актер Дэниел Крейг высказывался против женщины в роли Бонда.

"Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?", — заявлял он.

Ранее мы писали о том, как сейчас выглядит первая девушка Бонда.

Фильмы,Барбара Брокколи,Дэниел Крейг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители