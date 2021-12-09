Продюсер высказалась против женщины в роли агента 007

"Я думаю, что нужно создавать персонажей для женщин, а не делать так, чтобы женщины играли мужские роли. Я не думаю, что для женщин достаточно хороших ролей, и для меня очень важно, чтобы мы снимали фильмы для женщин и о женщинах", — объяснила Брокколи.