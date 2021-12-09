Продюсер высказалась против женщины в роли агента 007

Барбара Брокколи, продюсер фильмов о Джеймсе Бонде, выступила против превращения агента 007 в женщину. Об этом сообщают американские СМИ.
Продюсер уверена, что герой бондианы должен оставаться мужчиной и, обязательно, британцем.
"Я думаю, что нужно создавать персонажей для женщин, а не делать так, чтобы женщины играли мужские роли. Я не думаю, что для женщин достаточно хороших ролей, и для меня очень важно, чтобы мы снимали фильмы для женщин и о женщинах", — объяснила Брокколи.
Ранее и актер Дэниел Крейг высказывался против женщины в роли Бонда.
"Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только для актрис?", — заявлял он.
Ранее мы писали о том, как сейчас выглядит первая девушка Бонда.