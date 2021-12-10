Названа дата премьеры седьмого сезона "Сватов"

Режиссер Андрей Яковлев у себя в Instagram назвал дату выхода нового сезона сериала «Сваты».

Фото: Квартал-95 Квартал-95

Седьмой сезон проекта выйдет 20 декабря на украинском канале «1+1». «К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube. Так что 20-го декабря в 20.45 — все к экранам телевизоров!» — пригласил он.

Сериал «Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95», снимается с участием российских актеров, выходит с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы сериала планировали выпустить заключительный, седьмой сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Съемки седьмых «Сватов» завершились в Грузии 20 июля 2021 года.