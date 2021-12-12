Даня Милохин вошел в топ-100 самых красивых людей планеты

Популярный российский блогер и певец Даня Милохин попал в список самых красивых лиц уходящего года. Издание TC Candler внесло артиста в топ-лист наряду с такими звездами, как Билли Айлиш, Криштиану Роналду, Крисом Эвансом и другими.

Фото Милохина появилось в аккаунте издания и поклонникам предложили поддержать своего любимого блогера комментариями и лайками. Подписчики 20-летнего Дани не оставили без внимания своего кумира и оставили под постом множество голосов в его пользу и добрых слов.

Уроженец Оренбурга Даня Милохин несмотря на молодой возраст уже успел построить блестящую карьеру в российском шоу-бизнесе. Путь Дани начался всего 2 года назад, когда он начал выкладывать свои видео в популярную социальную сеть. На тот момент блогер жил в Анапе и работал официантом. Спустя некоторое время Милохин переехал в Москву и его быстро заметили спонсоры, в частности основатель агентства WildJam Ярослав Андреев, который увидел потенциал в подростке и предложил ему сотрудничество.

В 2021 году Даня попробовал себя и на музыкальной сцене, записав успешный альбом. В этом же году стал участником шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Журнал Forbes включил Милохина в список самых богатых тиктокеров, где он занял 6 место.