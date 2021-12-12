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20 минут назад

Даня Милохин вошел в топ-100 самых красивых людей планеты

Даня Милохин вошел в топ-100 самых красивых людей планеты
Фото: Passion.ruPassion.ru

Популярный российский блогер и певец Даня Милохин попал в список самых красивых лиц уходящего года. Издание TC Candler внесло артиста в топ-лист наряду с такими звездами, как Билли Айлиш, Криштиану Роналду, Крисом Эвансом и другими.

Фото Милохина появилось в аккаунте издания и поклонникам предложили поддержать своего любимого блогера комментариями и лайками. Подписчики 20-летнего Дани не оставили без внимания своего кумира и оставили под постом множество голосов в его пользу и добрых слов.

Помимо Дани пользователи могут отдать голос за другого известного и красивого артиста или певца. Среди номинантов: Том Холланд, Райан Рейнольдс, Зендея, Киану Ривз, Пирс Броснан, Ариана Гранде, Бенедикт Камбербэтч и многие другие.

Уроженец Оренбурга Даня Милохин несмотря на молодой возраст уже успел построить блестящую карьеру в российском шоу-бизнесе. Путь Дани начался всего 2 года назад, когда он начал выкладывать свои видео в популярную социальную сеть. На тот момент блогер жил в Анапе и работал официантом. Спустя некоторое время Милохин переехал в Москву и его быстро заметили спонсоры, в частности основатель агентства WildJam Ярослав Андреев, который увидел потенциал в подростке и предложил ему сотрудничество.

В 2021 году Даня попробовал себя и на музыкальной сцене, записав успешный альбом. В этом же году стал участником шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Журнал Forbes включил Милохина в список самых богатых тиктокеров, где он занял 6 место.

_ Фото и видео: Instagram _

Фильмы,Билли Айлиш,Ярослав Андреев,Бенедикт Камбербэтч,Крис Эванс,Пирс Броснан,Райан Рейнольдс,Том Холланд,Киану Ривз,Криштиану Роналду,Forbes,
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