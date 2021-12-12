5 фильмов, которые поднимут новогоднее настроение

До Нового года осталось уже меньше месяца, и если у вас еще нет праздничного настроения, то это подборка фильмов вам его гарантирует. "Рамблер" расскажет о картинах, которые подарят вам ощущение приближающихся праздников.

Фото: Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

"Один дома"

Фильм "Один дома" позволит почувствовать тот самый детский предпраздничный восторг. И пусть исполнителю главной роли, Маколею Калкину, уже давно за 40, мы не устанем наблюдать, как семейство Маккаллистеров умудрилось забыть собственного сына одного дома.

"Карнавальная ночь"

Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

Песня "Пять минут" — это советская классика, без которой не обходится ни одно празднование Нового года. По сюжету фильма, молодые работники дома культуры пытаются устроить вечеринку по случаю грядущего года и одновременно решить все свои накопившиеся проблемы. Главное — успеть до боя курантов.

"Любите Куперов"

Этот фильм с множеством героев, пути которых рано или поздно обязательно пересекутся. И у каждого из них есть свой определенный внутренний конфликт, который разрешится, конечно же, во время самого торжества у уютного камина и нарядной елки. Однако перед этим героям придется пройти через ряд испытаний.

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

Конечно, подготовку к Новому году нельзя представить без главного фильма — "Ирония судьбы, или С легким паром!". И, сколько бы вы его не смотрели, "эта ваша заливная рыба" не надоест никогда.

"Отпуск по обмену"