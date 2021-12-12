5 фильмов, которые поднимут новогоднее настроение

До Нового года осталось уже меньше месяца, и если у вас еще нет праздничного настроения, то это подборка фильмов вам его гарантирует. "Рамблер" расскажет о картинах, которые подарят вам ощущение приближающихся праздников.
Фильм "Один дома" позволит почувствовать тот самый детский предпраздничный восторг. И пусть исполнителю главной роли, Маколею Калкину, уже давно за 40, мы не устанем наблюдать, как семейство Маккаллистеров умудрилось забыть собственного сына одного дома.
Песня "Пять минут" — это советская классика, без которой не обходится ни одно празднование Нового года. По сюжету фильма, молодые работники дома культуры пытаются устроить вечеринку по случаю грядущего года и одновременно решить все свои накопившиеся проблемы. Главное — успеть до боя курантов.
Этот фильм с множеством героев, пути которых рано или поздно обязательно пересекутся. И у каждого из них есть свой определенный внутренний конфликт, который разрешится, конечно же, во время самого торжества у уютного камина и нарядной елки. Однако перед этим героям придется пройти через ряд испытаний.
Конечно, подготовку к Новому году нельзя представить без главного фильма — "Ирония судьбы, или С легким паром!". И, сколько бы вы его не смотрели, "эта ваша заливная рыба" не надоест никогда.
Героини легкой романтической комедии, в исполнении Камерон Диаз и Кейт Уинслет, решили совершенно необычным образом отпраздновать Рождество, поменявшись друг с другом домами на разных континентах. Большинство же девушек любят начинать Новый год с чистого листа. Посмотрим, чем же закончится их приключения.