Не только "Гринч": кто еще ненавидит Новый год и Рождество

Если вы всей душой ненавидите Новый год и Рождество и все, что связано с этими праздниками, то, знайте — вы не одни. "Рамблер" расскажет, кто еще, кроме Гринча, сможет составить вам компанию в эти дни.
Каждый год в Рождество Вилли со своим другом занимается грабежом универмагов. Но однажды в его жизни появляется маленький мальчик, который искренне верит в настоящие чудеса. Но Вилли делает все, чтобы малец разочаровался в Рождестве. Однако мальчик, на самом деле, не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Крампус — это популярный мифический персонаж австрийского фольклора. Обычно его изображают с шерстью, рогами и животной мордой. Этот демон во время Рождества выискивает непослушных детей, чтобы украсть их, а затем наказать. И на этот раз Крампус желает осуществить задуманное, но уже с нашими героями фильма.
Богач Дрю, роль которого исполнил Бен Аффлек, решает провести Рождество в доме своего детства. Однако в нем уже давно живет другое семейство. Но Дрю это не остановило и за 250 тысяч долларов он предложил им на время стать его родней со всеми прилагающимися. Правда, далеко не все можно купить за деньги.