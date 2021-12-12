Не только "Гринч": кто еще ненавидит Новый год и Рождество

Если вы всей душой ненавидите Новый год и Рождество и все, что связано с этими праздниками, то, знайте — вы не одни. "Рамблер" расскажет, кто еще, кроме Гринча, сможет составить вам компанию в эти дни.

Фото: Кадр из фильма "Гринч — похититель Рождества" Кадр из фильма "Гринч — похититель Рождества"

"Плохой Санта"

Каждый год в Рождество Вилли со своим другом занимается грабежом универмагов. Но однажды в его жизни появляется маленький мальчик, который искренне верит в настоящие чудеса. Но Вилли делает все, чтобы малец разочаровался в Рождестве. Однако мальчик, на самом деле, не так прост, как может показаться на первый взгляд.

"Крампус"

Крампус — это популярный мифический персонаж австрийского фольклора. Обычно его изображают с шерстью, рогами и животной мордой. Этот демон во время Рождества выискивает непослушных детей, чтобы украсть их, а затем наказать. И на этот раз Крампус желает осуществить задуманное, но уже с нашими героями фильма.

"Пережить Рождество"