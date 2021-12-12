«Полно вопросов». Сокуров надеется пообщаться с Путиным «за чашкой чая»

Кинорежиссёр Александр Сокуров ждёт возможности в спокойной обстановке узнать мнение президента Владимира Путина по вопросам, которых «полно». При этом он призвал не раздувать истерию вокруг его выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря. Тогда в ходе онлайн-встречи с Путиным постановщик предложил «отпустить» из России регионы Кавказа, так как там якобы «русских многие начинают не любить» и «хотят расстаться» с ними. «Если будет конкретное предложение — конечно. Мне очень интересно: есть что обсудить», — пояснил Сокуров. Он добавил, что ему интересно будет послушать мнение президента «за чашкой чая», а не в «напряжённой атмосфере совета, трансляции и так далее». По его словам, если предложение о встрече поступит, он не откажется. «Там полно вопросов», — заметил Сокуров. Режиссёр назвал реакцию СМИ на его выступление «абсолютно истерической». «Это абсолютно неподобающая серьёзности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», — пояснил он. При этом постановщик заметил, что «есть ощущение, что никто не читал и никто не вчитывался в текст выступления». Ранее «Секрет» писал , что парламент Чечни попросит главу Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина проверить слова режиссёра Александра Сокурова о Кавказе. Председатель парламента республики Магомед Даудов счёл выступление Сокурова ксенофобным, провокационным и оскорбительным. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал режиссёра продажной мордой и заявил, что словам Сокурова нужно дать правовую оценку. Фото: Pixabay, Pixabay License