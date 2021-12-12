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2 часа назад

Неожиданные факты о «Богемской рапсодии», которые никто не знает

28 октября 2018 года состоялась мировая премьера биографического фильма "Богемская рапсодия". При бюджете $52 миллиона долларов кинолента собрала более $900 миллионов в прокате.

Факты о «Богемской рапсодии», которые никто не знает
Фото: Кадр из фильма "Богемская рапсодия"Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

Смена режиссера

Изначально над фильмом работал Брайан Сингер, но киностудия 20th Century Fox уволила его из-за разногласий с участниками Queen и актером, исполняющим главную роль, Рами Малеком. Биографический фильм закончил кинорежиссер Декстер Флетчер.

Смертельная болезнь

По сценарию, Фредди сообщил группе о том, что инфицирован ВИЧ, незадолго до легендарного выступления. На самом деле о болезни певец не знал до 1987 года. Он сделал публичное заявление 22 ноября 1991 года — за два дня до смерти.

Музыкальный дублер

Канадский певец Марк Мартель внес в фильм несколько вокальных записей с репетициями и импровизациями. Несколько лет назад он отправил свои кавер-версии песен Queen гитаристу Брайану Мэю и барабанщику Роджеру Тейлору. Они были поражены сходством его голоса с голосом Фредди и в 2012 году создали трибьют-альбом под названием Queen Extravaganza.

Легендарная песня

В фильме гитарист Брайан Мэй сочиняет «We Will Rock You» во время репетиции в 1980 году. Сразу после этой сцены показывают фрагменты концерта Queen в Мэдисон-сквер-гарден. Однако, на самом деле, этот хит появился в альбоме 977 года News of the World — за несколько лет до концерта.

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