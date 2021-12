Факты о «Богемской рапсодии», которые никто не знает

Смена режиссера

Смертельная болезнь

Музыкальный дублер

Легендарная песня

В фильме гитарист Брайан Мэй сочиняет «We Will Rock You» во время репетиции в 1980 году. Сразу после этой сцены показывают фрагменты концерта Queen в Мэдисон-сквер-гарден. Однако, на самом деле, этот хит появился в альбоме 977 года News of the World — за несколько лет до концерта.