Фильмы про гениев, основанные на реальных событиях

Неординарные люди всегда были движущей силой развития стиля, общества и государственных дел. Они боролись за свои мечты, воплощали в жизнь грандиозные планы, тем самым изменив облик мира. "Рамблер" сделал подборку кинолент про гениев, основанных на реальных событиях.

Фото: Кадр из фильма "Хокинг" Кадр из фильма "Хокинг"

"Поллок" (2000)

Фильм посвящен жизни великого человека – Джексона Поллока. Он прожил всего лишь сорок четыре года, но успел совершить мировую революцию в мире художественного абстракционизма. Судьба гения была весьма трагична. Ли Краснер – его подруга жизни, именно она помогла открыть художнику свой истинный талант. К сожалению Полок, чью душу терзали внутренние демоны, пошел по пути саморазрушения. Его жизнь была очень яркой и эмоциональной, но, к сожалению и короткой.

"Железная леди" (2011)

Картина представляет собой биографическую ленту о самой влиятельной женщине-политике по имени Маргарет Тэтчер. О ее прозвище "железной леди" знает каждый уважающий себя человек, который хоть изредка интересуется политической обстановкой в мировом пространстве. Она пришла к власти в конце семидесятых годов прошлого столетия и стала 71 премьер-министром Великобритании. Эта легендарная женщина смогла продержаться на вершине политического Олимпа более десяти лет.

"Джиа" (1998)

Кадр из фильма "Джиа"

Картина описывает историю всемирно известной модели по имени Джиа Мари Каранджи. В конце 70-х годов эту женщину называли королевой подиума. Перед тем, как стать моделью, Джиа была обыкновенной девушкой, которая работала посудомойкой в заброшенном кафе где-то на окраине города. Но когда ей удалось добиться известности и стать самой популярной манекенщицей, то Джиа, к сожалению, так и не успела насладиться вдоволь своей жизнью и признанием общественности.

"Хокинг" (2014)

Кадр из фильма "Хокинг"

В основе биографического фильма лежит удивительная история британского ученого-астрофизика Стивена Хокинга. Действие картины происходит в 1963 году, когда молодой ученый узнает о своей болезни моторных нейронов. К этому времени Стивен уже успел получить диплом Оксфордского университета и стать аспирантом Кембриджа, пытаясь определиться с предметом его дальнейшей научной деятельности. В фильме подобно описаны самые значимые вехи в карьере талантливого ученого.

"Коко до Шанель" (2009)