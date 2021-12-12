Фильмы про гениев, основанные на реальных событиях

Неординарные люди всегда были движущей силой развития стиля, общества и государственных дел. Они боролись за свои мечты, воплощали в жизнь грандиозные планы, тем самым изменив облик мира. "Рамблер" сделал подборку кинолент про гениев, основанных на реальных событиях.
Фильм посвящен жизни великого человека – Джексона Поллока. Он прожил всего лишь сорок четыре года, но успел совершить мировую революцию в мире художественного абстракционизма. Судьба гения была весьма трагична. Ли Краснер – его подруга жизни, именно она помогла открыть художнику свой истинный талант. К сожалению Полок, чью душу терзали внутренние демоны, пошел по пути саморазрушения. Его жизнь была очень яркой и эмоциональной, но, к сожалению и короткой.
Картина представляет собой биографическую ленту о самой влиятельной женщине-политике по имени Маргарет Тэтчер. О ее прозвище "железной леди" знает каждый уважающий себя человек, который хоть изредка интересуется политической обстановкой в мировом пространстве. Она пришла к власти в конце семидесятых годов прошлого столетия и стала 71 премьер-министром Великобритании. Эта легендарная женщина смогла продержаться на вершине политического Олимпа более десяти лет.
Картина описывает историю всемирно известной модели по имени Джиа Мари Каранджи. В конце 70-х годов эту женщину называли королевой подиума. Перед тем, как стать моделью, Джиа была обыкновенной девушкой, которая работала посудомойкой в заброшенном кафе где-то на окраине города. Но когда ей удалось добиться известности и стать самой популярной манекенщицей, то Джиа, к сожалению, так и не успела насладиться вдоволь своей жизнью и признанием общественности.
В основе биографического фильма лежит удивительная история британского ученого-астрофизика Стивена Хокинга. Действие картины происходит в 1963 году, когда молодой ученый узнает о своей болезни моторных нейронов. К этому времени Стивен уже успел получить диплом Оксфордского университета и стать аспирантом Кембриджа, пытаясь определиться с предметом его дальнейшей научной деятельности. В фильме подобно описаны самые значимые вехи в карьере талантливого ученого.
Кинолента рассказывает о жизни Коко Шанель, которая стала иконой стиля, окунувшись в богатство и славу, уже в зрелом возрасте. И по сей день ее влияние отчетливо ощущается в новых веяниях моды. Биографический фильм описывает ее жизнь с детства в сиротском приюте и прослеживает ее путь к повсеместному признанию через бедность, войны, обреченные любовные романы и гламурные предательства.