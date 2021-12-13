Не только Моргенштерн: что слушали россияне в 2021 году

«VK Музыка» представляет итоги года. Платформа изучила, что чаще и дольше слушали в 2021 году — самые популярные треки, альбомы, артисты. Об этом говорится в релизе сервиса.

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И снова MORGENSHTERN: он обходит всех в номинациях «Артист года» и «Альбом года» — с релизом MILLION DOLLAR: BUSINESS. В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что «VK Музыка» создала специальную номинацию — «Моргенштерн года». Победил в ней Артур Пирожков. Мнение редакции может не совпадать с мнением MORGENSHTERN.

Фото Prim.News

«Артисткой года» становится Zivert. Среди групп чаще всего слушали Artik & Asti, а если брать иностранцев — то итальянскую рок-группу и победителей Евровидения Måneskin. Самый заметный рост на платформе показал OG Buda — он побеждает в номинации «Прорыв года».

«Артист года» — MORGENSHTERN «Альбом года» — MORGENSHTERN / MILLION DOLLAR: BUSINESS «Моргенштерн года» — Артур Пирожков «Артистка года» — Zivert «Группа года» — Artik & Asti «Иностранный артист года» — Måneskin «Прорыв года» — OG Buda

Самое большое количество прослушиваний по стране собрал трек «Птичка» от HammAli & Navai. А вот на повторе в России и СНГ чаще всего крутился трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда. Интересно, что Скриптонит и MORGENSHTERN — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них всё ещё нет. Поэтому «VK Музыка» вручает им специальную награду: «„Вам нужен фит“ года».

«Трек года» — «Птичка» (HammAli & Navai) «Репит года» — Baby Mama (Скриптонит, Райда) «„Вам нужен фит“ года» — Скриптонит и MORGENSHTERN

«VK Музыка» — это музыка, собранная людьми. Важный вклад в поиск новых треков на платформе делают кураторы — это сообщества, которые уже давно выросли в самостоятельные музыкальные редакции. «Куратором года» по мнению «VK Музыки» стал «Родной звук». Также платформа отметила ещё три уникальных сообщества, которые каждый день помогают открывать новую музыку: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи» и «Сторона». Они побеждают в номинации «Музыкальное сообщество года».

«Куратор года» — «Родной звук» «Музыкальное сообщество года»: «Тихое Место», «Рифмы и Панчи», «Сторона»

Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов VK: «Мы всегда рады, когда в рейтинге «VK Музыки» появляются новые имена — это значит, что начинающие исполнители находят на нашей платформе свою аудиторию и достаточно инструментов для развития творчества. В этом году мы с удовольствием наблюдали, как растёт OG Buda. Он собрал многомиллионную базу фанатов, заручился уважением других лидеров музыкальной индустрии и поэтому стал „Прорывом года“».

Интересные факты

— Miyagi встречается трижды в топ-10 альбомов: с одним собственным релизом и двумя совместными альбомами. Также три его песни попали в топ-30 треков. — Трек «Птичка» держался в чарте VK Музыки 202 дня с момента выхода в мае. — В топ-10 альбомов вошли сразу два релиза MORGENSHTERN. «VK Музыка» выпустила по стикерпаку к каждому — наборы добавили себе 6,5 млн человек. BANDANA I от Big Baby Tape & kizaru вышел в конце октября, но успел набрать достаточно прослушиваний, чтобы попасть в топ-10 альбомов.

Топ-30 треков во Владивостоке доступен здесь.

Топ-10 альбомов в России и СНГ