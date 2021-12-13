Хорошие советы от Кэрри Брэдшоу

Спустя 20 лет состоялась премьера сериала «And Just Like That», продолжающего события легендарного «Секса в большом городе». Стартовавший в 2000-х сериал о женщине, которая постоянно рушит свою жизнь ради возвращения к токсичному партнеру, имеет статус «вредных советов по отношениям» и на сегодняшний день считается уже не таким актуальным. Однако в записях Кэрри Брэдшоу были и хорошие советы, которые можно взять на вооружение и сегодня.

Один из лучших советов, к которому сама Кэрри прибегала довольно редко, к сожалению. Это простое правило — любить себя и строить гармоничные отношения в первую очередь с самим/самой собой — в будущем позволит строить такие же отношения с окружающими. Ведь если вы знаете свои личные границы, ощущаете свои потребности и свою зону комфорта, они не будут ящиком Пандоры для других.

Отношения могут закончиться (довольно быстро) по разным причинам: может, партнеры переросли друг друга или просто перестали друг друга любить. Но это не значит, что нужно перечеркнуть прошлое и списать проведенное в отношениях время, ведь если вы были счастливы тогда, вы можете быть благодарны себе и партнеру.

Поддержка друзей и близких действительно важна, ведь именно она помогает проходить через сложные ситуации. Порой близким не нужно предпринимать никаких действий, достаточно просто быть рядом, ведь их присутствие уже помогает нам чувствовать себя лучше, чем в полном одиночестве.

Конечно, мы знаем, что человек — продукт собственной эволюции, и прошлый опыт влияет на нас сегодняшних. Но чтобы двигаться дальше, нельзя зацикливаться на прошлом и пытаться переписать его, нужно отрефлексировать и взять на вооружение старые ошибки и радостные моменты и двигаться дальше.