8 фильмов про БДСМ для совместного просмотра

Кинематограф научил нас, что у любви много граней и форм: от чувственной и нежной до жесткой (в допустимых рамках) и запретной в общепринятом смысле. Если вы хотите расширить свой жизненный опыт и ищите вдохновения в большом кино, собрали для вас 8 фильмов БДСМ-тематики, которые стоит посмотреть вместе.

Фото: Кадр из фильма «9 ½ недель» Кадр из фильма «9 ½ недель»

«Секретарша»

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Задолго до премьеры «50 оттенков серого» (и даже написании книжной трилогии), на экраны вышла совершенно другая история о мистере Грэе, чьи вкусы слишком специфические. Главная героиня «Секретарши» Ли после лечения в специальном рехабе из-за нездоровой любви к самоувечью, устраивается работать личной ассистенткой юриста — того самого мистера Грэя.

Очень быстро новая сотрудница, которой нравится испытывать боль, обнаруживает, что ее новый начальник любит причинять боль другим. Это обоюдное открытие сближает героев в самом удивительном ключе.

Вопреки описанию, «Секретарша» — про-феминистское кино, в котором нет токсичного образа абьюзера-жертвы и нет пиететов в адрес героя-мужчины, наделенного властью. Несмотря на существующую между персонажами иерархию, они ранимы и вызывают у зрителя сочувствие в равной степени.

Один из самых необычных, самых красивых и чувственных фильмов о любви в ее неочевидной форме — еще и с блестящим саундтреком Анджело Бадаламенти, автора саундтрека сериала «Твин Пикс».

«Нимфоманка»

А вот Ларс фон Триер действует куда острее и жестче. Знаменитый датчанин в привычной для себя манере исследует границы дозволенного и нормы: насколько всеобщее «хорошо» распространяется на каждого в частности?

Кадр из фильма «Нимфоманка»

Сюжет картины, состоящей из двух частей, начинается с внезапного знакомства интеллектуала Селигмана и Джо. Последняя страдает нимфоманией и рассказывает герою о своей жизни: от двух до пятидесяти лет. Слушая красочную исповедь Джо, Селигман проводит массу параллелей между историей ее жизни и различными произведениями искусства.

Двух актовая «Нимфоманка» была презентована сразу на двух кинофестивалях: первая часть — на Берлинском, вторая — на Венецианском. Обе премьеры имели оглушительный успех и вызвали массу споров в обществе: традиционно работа Триера стала яблоком раздора, поделившее аудиторию на тех, кто согласился пуститься с автором в шокирующее и откровенное путешествие, и тех, кто от него отказался, не приняв замысел.

«Автокатастрофа»

Еще один провокатор от кино Дэвид Кроненберг в 1996 году выпустил эротический триллер «Автокатастрофа». Главные герои, кинопродюсер Джеймс и его жена Кэтрин — искатели интимных приключений. Есть у обоих и другая страсть — к автомобилям. Однажды Джеймс попадает в страшную аварию, после которой в клинике знакомится с жертвой этой аварии Хелен и ее приятелем Воэном. Так начинается освоение Джеймсом и Кэтрин новых ощущений: сексуального возбуждения от бьющихся машин и травмированных тел.

«Автокатастрофа» по праву считается культовым фильмов — история прошла испытание временем и продолжает волновать зрителей даже спустя 25 лет. История про поиск неожиданных чувственных удовольствий в самых странных ситуациях — не нова. Но 90-е были временем экспериментов и поиска ответов на вопросы, которые до этого считались табуированными. Если сейчас мы можем спокойно говорить на самые спорные темы, не испытывая стеснения, важно помнить, кто в числе первых проложил для нас эту дорогу.

«9 ½ недель»

Простите, но без этого очевидного примера в подобной подборке просто не обойтись. Да, зрители постарше, конечно же, знают работу Эдриана Лайна с Ким Бейсингер и Микки Рурком в главных ролях. Но аудитория помоложе могла разве что видеть короткие отрывки из фильма в TikTok, а посмотреть там есть на что.

Главные герои фильма Элизабет и Джон случайно знакомятся на улице и почти мгновенно эта встреча перерастает в страстный роман. Джон открывает для Элизабет неведанный доселе мир чувственных удовольствий: пылких, ярких, иногда выходящих за рамки привычного. Здесь есть и знаменитая сцена стриптиза, и соитие под дождем и игры в опасное БДСМ.

«Собаки не носят штанов»

Переходим от очевидных примеров к более редким. Спустя годы после гибели жены главный герой Юха никак не может справиться с утратой и намеренно избегает сближения с другими людьми. Но неожиданная встреча с Моной, которая любит доминировать над мужчинами, резко меняет его жизнь. Эмоционально опустошенный Юха вступает с Моной в тесную сексуальную и духовную связь, пытаясь вместе с ней отыскать путь к просветлению.

Финско-латвийский фильм «Собаки не носят штанов» снят так, как умеют только скандинавы: немного отстраненно, без лишних прелюдий, но пробивая в самое сердце.

«Пианистка»

Из Прибалтики шагнем в чувственную Францию. Главная героиня «Пианистки» Эрика — профессор Венской консерватории. Но сама она далека от гармонии небесных сфер. Женщина все еще спит в одной кровати со старой матерью, тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских инструментов. Когда же в нее влюбляется один из учеников, она шокирует его своей реакцией и поведением.

Михаэль Ханеке вошел в новое тысячелетие с острым, откровенным и смелым фильмом о человеческой близости: доступной физической и почти невозможной душевной. Его герои — травмированные индивиды, которым хочется обрести любовь, но с атрофированным сердцем сделать это решительно невозможно.

«Опасный метод»

Сюжет фильма вращается вокруг дуэта основателей психоанализа Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда. А также их сложных взаимоотношений с умной и красивой пациенткой Сабиной Шпильрейн, с которой у Юнга возникает отнюдь не профессиональная связь.

Кадр из фильма «Опасный метод»

Фильм поднимает много сложных вопросов, ключевой из которых: допустимы ли интимные отношения между лечащим врачом и пациенткой? И как определить этичность связи, в которой одна из сторон ищет странных в общем понимании удовольствий, а ее единственным союзником готов стать работающий с ней специалист?

«Миллиарды»

Не фильм, но сериал, который как ни один другой лучше иллюстрирует тему нашей подборки. Помимо экранного противостояния окружного прокурора и миллиардера, в шоу есть место необычному выходу накопившейся энергии. В частности: супруги Чак и Венди — днем наделенные властью профессионалы в своих сферах — а ночами выпускают пар в БДСМ-клубах и прочих частных интимных игрищах.