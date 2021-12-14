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2 часа назад

Кошмар на Рождество: самые страшные праздничные хорроры

Древний демон охотится за непослушными детишками, в канун Рождества девушка оказывается запертой на общественной парковке один на один с сумасшедшим охранником: «Рамблер» собрал небанальные рождественские фильмы ужасов.

Кошмар на Рождество: самые страшные праздничные хорроры
Фото: Кадр из фильма "Крампус"Кадр из фильма "Крампус"

«Ловец снов» (2003)

Фантастический ужас по Стивену Кингу о четырех друзьях, знакомых с детства, которые неслучайно сталкиваются с инопланетными захватчиками. Одну из главных ролей в фильме сыграл Морган Фриман.

Кадр из фильма "Ловец снов"

«Парковка» (2007)

В канун Рождества молодая девушка Анжела Бриджес оказывается запертой на общественной парковке, где она становится мишенью помешавшегося охранника-маньяка. Теперь ей предстоит неравная схватка с вооруженным мужчиной, в которой победа явно будет не на ее стороне. Но, как знать, на что способна жертва, попавшая в ловушку…

Кадр из фильма "Парковка"

«Детишки» (2008)

Для двух семей, собравшихся вместе на праздники, Рождество превращается в настоящий кошмар. Дети заразились странной болезнью, которая заставляет их вредить родителям.

Кадр из фильма "Детишки"

«Крампус» (2015)

В основе сюжета фильма — легенда о злом духе Рождества Крампусе, который приходит к непослушным детям, чтобы наказать их. В этот раз он навестит американскую семью, которая собралась вместе на праздники, но в итоге рассорилась…

Кадр из фильма "Крампус"

«Тихая ночь» (2021)

Супруги Нелл и Саймон приглашают друзей в свой загородный дом на рождественский ужин. Казалось бы, этот вечер должен пройти идеально, правда есть одно «но» - скоро миру придет конец, и все умрут. В главных ролях: Кира Найтли, Мэттью Гуд и Лили-Роуз Депп.

Кадр из фильма "Тихая ночь"
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