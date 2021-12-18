Что случилось с лестницей в Бронксе: последствия кинотуризма

В США на Рождество сдают в аренду “пещеру Гринча”, сообщает Fox News. Необычный отель появился в штате Юта. Каждая комната построена вручную в стилистике фильма «Гринч — похититель Рождества». Чем на самом деле может обернуться кинотуризм? Рассказывает “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Джокер" Кадр из фильма "Джокер"

Лестница в нью-йоркском Бронксе из к/ф “Джокер” (2020)

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В одной из сцен суперзлодей Джокер (Хоакин Феникс) танцует на лестнице, зажатой между двумя многоквартирными домами. Фанаты фильма быстро обнаружили, что место триумфального танца находится в районе Бронкс (Нью-Йорк). Они стали регулярно приходить туда ради вирусных снимков и видео, а в соцсетях появился хэштег #jokerstairs.

Вот только популярность этого местечка в Бронксе негативно повлияла на жизнь обитателей района, которые поднимаются по лестнице по пути в школу или на работу. Толпы фанатов блокируют нормальное пешеходное движение. Кто-то даже приклеил плакат, призывающий посетителей с уважением относиться к тем, кто живет в Бронксе и пользуется лестницей по ее прямому назначению.

“Особняк Розенхайма” из сериала “Американская история ужасов” (1 сезон, 2011)

Владельцы “дома убийц” Эрнст фон Шварц и Анджела Окенфолд рассказали CBS News, что они были в ужасе, когда фанаты сериала превратили их собственность в объект туризма. Люди пытались штурмовать забор, чтобы заглянуть во внутренний двор и поближе рассмотреть культовый особняк. Анджела также сообщила изданию, что однажды несколько подростков попросили водителя мусоровоза поднять их своим краном, вероятно, для лучшего обзора. Несколько раз паре приходилось звонить в полицию из-за попыток взлома.

До переезда супруги не знали, насколько знаменит этот дом. Они подали в суд на бывшего домовладельца и их риэлтора. Компенсацию Эрнст и Анджела решили потратить на строительство нового забора вокруг особняка, который сможет укрыть их собственность от посторонних глаз.

Исландский каньон Фьядрарглйуфур и хорватский Дубровник из сериала “Игра престолов” (2011-2019)

В окрестностях исландского каньона проходили съемки нескольких эпизодов сериала. Ландшафт Фьядрарглйуфура появляется в сцене, где Джон Сноу (Кит Харингтон) запускает своего первого дракона и где он же сражается с армией Короля Ночи. По данным Associated Press, с 2015 года долину посетили более миллиона человек. Однако наплыв посетителей нанес ущерб хрупкому ландшафту каньона. В 2019 году Фьядрарглйуфур закрывали на ремонт, но довольно скоро он вновь стал доступным для туристов.

Кадр из сериала "Игра престолов" (2011-2019)

В мэрии хорватского города Дубровник, который также стал декорацией популярного сериала, предложили запретить открытие новых ресторанов, чтобы ограничить приток поклонников “Игры престолов”. В течение всего нескольких месяцев живописный приморский район посетило более миллиона человек. Жители Дубровника столкнулись с тем, что приток туристов спровоцировал скачок цен на недвижимость и экологический ущерб.

Беркитсвиль - место действия к/ф “Ведьма из Блэр: курсовая с того света” (1999)

Пожалуй, больше всего не повезло жителям небольшого американского города Беркитсвиль (штат Мэриленд). Его неоднократно громили фанаты псевдодокументального фильма ужасов о таинственной ведьме, прячущейся в лесу.

Съезжаясь в Беркитсвиль, поклонники хоррора смогли доказать, что настоящий монстр - это человек. Все началось с неоднократных попыток украсть придорожную вывеску “Добро пожаловать в Беркитсвиль”. Вскоре в полицейский участок стали поступать жалобы от жителей города: кинотуристы приставали к людям, заглядывали в окна их домов. Наглость фанатов не знала границ. Одной женщине, которая была слишком любезна и позволила посетителям воспользоваться ее уборной, туристы сказали, что она плохая мать, потому что воспитывает своих детей в охотничьих угодьях ведьм.

Ситуация приняла мрачный оборот, когда фанаты стали воровать землю с местного кладбища и продавать ее в интернете, предоставляя фотографии, чтобы доказать “подлинность” товара. Они портили надгробия, устраивали бдения при свечах “в память о жертвах ведьмы”, которую отказались признать вымышленной. Но стоит упомянуть и о том, что некоторые более предприимчивые жители Беркитсвиль смогли заработать на кинотуристах, продавая им эзотерические товары, “ведьмины камни”, фигурки из палочек (на манер тех, что мелькали в нескольких сценах хоррора).

Розовый дом из к/ф “Реальная любовь” (2003)

Съемки одной из самых романтичных сцен фильма проходили в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Там до сих пор стоит розовый дом, на фоне которого персонаж новеллы по имени Марк (Эндрю Линкольн) признается в любви Джульетте (Кира Найтли), невесте лучшего друга.