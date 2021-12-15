Специалисты прекратили отлов тигренка в Хабаровском крае после того, как он нашел мать

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты центра "Амурский тигр" прекратили отлов тигренка, которого в начале декабря заметили в районе имени Лазо в Хабаровском крае, после того как он нашел мать. Об этом сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

"Специалисты Службы охотничьего надзора Хабаровского края и Центра "Амурский тигр" обнаружили следы тигренка, поиском которого в районе имени Лазо Хабаровского края занимались с начала декабря. Также обнаружены и следы матери-тигрицы", - говорится в распространенном релизе.

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В начале декабря специалисты центра "Амурский тигр" сообщали, что в Хабаровском крае очевидцами был замечен тигренок в возрасте 8-10 месяцев. Было принято решение проверить его местонахождение, чтобы оградить от примыкающей к дорогам территории. После, посчитав, что тигренок остался без матери, его решили отловить.

Поиском малыша занимались две группы Службы охотничьего надзора Хабаровского края при поддержке центра "Амурский тигр". Первой группой была проверена основная лесовозная дорога и дороги, примыкающие к ней, делянки лесозаготовителей, стационарная пасека. Также была осмотрена дорога Хабаровск-Находка от поселка Южный до поселка Соболиный. Проверены прилегающие дороги и съезды, обследована дорога в направлении села Солонцовый. Вторая группа осматривала территорию от села Долми до участка автодороги поселок Южный - ключ Бедовый.

"В 24 километрах от поселка Южный обнаружили следы тигренка - размер "пятки" 6 сантиметров. Он двигался в направлении ключа Лабаза. Пройдя по следам около 200 метров, инспекторы обнаружили тигриные следы с размером "пятки" 8,5 сантиметров. Это взрослая самка. Далее следы соединились и пошли в одном направлении", - уточняется в сообщении.