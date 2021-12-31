Кинозлодейки 2010-х, которые точно запомнятся

В ремейке “Белоснежки” от Disney израильская актриса и модель Галь Гадот сыграет роль Злой королевы. Съемки начнутся уже в этом году. А пока редакция “Рамблера” предлагает подборку фильмов и сериалов, где в центре сюжета оказались отпетые злодейки.

Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов: Отель" Кадр из сериала "Американская история ужасов: Отель"

Графиня Элизабет (“Американская история ужасов: Отель”)

Видео дня

В пятом сезоне сериала было несколько удивительных женских персонажей. Но вампирша Элизабет, блестяще сыгранная певицей Леди Гагой, наверняка приходила в кошмар не одного зрителя. Эпатажная, роскошная и настолько же опасная героиня вызывает самые разные чувства. Серия за серией нас бросает от неприязни (в основном из-за кровавых сцен) и ненависти к жалости и сочувствию. За маской хладнокровной кровопийцы скрывается женщина со своей предысторией – полной боли, предательства и несправедливости.

Харли Квинн (“Отряд самоубийц”, “Хищные птицы”, “Отряд самоубийц: Миссия навылет”)

Кадр из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Харлин Квинзель (Марго Робби), хрупкая блондинка с обворожительной детской улыбкой, работает в одном из самых мрачных мест Готэма – психиатрической больнице Аркхэм. Она мечтает стать великим психотерапевтом и спасать замученных в стенах Аркхэма душевнобольных. Но все идет не по плану, когда девушка по уши влюбляется в пациента Джея (Джаред Лето). Теперь мы видим другую Харлин – раскованную, эксцентричную и сумасшедшую злодейку. Куда приведет героиню мечта стать королевой Готэма?

Дейзи Домерг (“Омерзительная восьмерка”)

Персонажа Дженнифер Джейсон Ли действительно можно назвать одним из самых омерзительных героев кино последних лет. Без того непривлекательный образ Дейзи дополняется синяками и кровоподтеками вследствие побоев – за ее длинный язык. Награда за голову Домерг уже назначена. И ее везут на казнь, но это не мешает Дейзи играть свою роль до конца, куда бы не вывел очередной сюжетный поворот. Болтливая, циничная и прямолинейная Дейзи вряд ли вызывает симпатию у зрителя, но определенно запомнится.

Серсея Ланнистер (“Игра престолов”)

Внешность и обходительность королевы обманчива. Серсее (Лина Хиди) не чужды хитрость и жестокость ради достижения цели и защиты собственных интересов. Ее руки в крови, ведь тот, кто узнает о тайнах королевы-регента, долго не живет. Но что поделать – таковы законы времени, в котором живет эта героиня! Бесконечные войны, политические интриги, неравный и несчастный брак, а также страх быть сраженным рукой самого близкого. Именно они достаются в наследство юной Серсее вместе с аристократическим происхождением, богатством и могуществом. И она готова практически на все, чтобы не потерять эти преимущества.

Мадлен “Ма-ма” Мадригал (“Судья Дредд”)