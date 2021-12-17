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2 часа назад

Комедии, которые помогут отвлечься от горящих дедлайнов

Новогодний корпоратив выходит из-под контроля, ловелас пытается вернуть первую любовь с помощью призраков: «Рамблер» собрал комедии, которые поднимут настроение и отвлекут от горящих дедлайнов.

Комедии, которые помогут отвлечься от горящих дедлайнов
Фото: Кадр из фильма "Призраки бывших подружек"Кадр из фильма "Призраки бывших подружек"

«Привет семье!» (2005)

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Келли Стоун с супругой Сибил отмечают рождественские праздники. Правда, они омрачаются тем, что их сын Эверетт приводит в дом свою невесту Мередит. Девушку ждет настоящее испытание на прочность, ведь родственники ее избранника оказываются против их союза. В главных ролях: Клэр Дэйнс, Дайан Китон, Рэйчел МакАдамс, Сара Джессика Паркер и другие.

Кадр из фильма "Привет семье!"

«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (2006)

В канун Рождества один из жителей небольшого американского городка решил украсить свой дом иллюминацией, которую можно было бы увидеть из космоса. Правда, соседи его затею не оценили и объявили ему войну. Их противостояние откроет противоборствующим сторонам истинную ценность Рождества. В главных ролях: Дэнни ДеВито, Мэттью Бродерик и Кристин Дэвис.

«Четыре рождества» (2008)

Влюбленная пара, Брэд и Кейт, планируют встретить Рождество вместе с родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее мама и папа в разводе. Теперь им предстоит за один день объехать четыре семьи, чтобы отметить праздник… В главных ролях рождественской комедии Винс Вон и Риз Уизерспун.

Кадр из фильма «Четыре Рождества»

«Призраки бывших подружек» (2009)

Ловелас, который одновременно может бросить трех подружек по телефону, пытается вернуть первую любовь с помощью призраков во главе с его покойным дядюшкой Уэйном. В главных ролях: Дженнифер Гарнер, Мэттью МакКонахи и Майкл Дуглас.

«Здравствуй, папа, Новый год!» (2015)

Атмосфера Рождества, семейные ценности и отвязные шуточки в комедии о растяпе и мачо, которые воюют за внимание подрастающего поколения. По сюжету отец двоих детей возвращается к своей бывшей жене, которая успела выйти замуж. Теперь его ждет соперничество с отчимом за любовь своих отпрысков. В главных ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг.

Кадр из фильма "Здравствуй, папа, Новый год!"

«Новогодний корпоратив» (2016)

Когда вице-президент компании угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает грандиозную рождественскую вечеринку, чтобы заполучить крупного клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля… В главных ролях: Джейсон Бейтсан, Оливия Манн, ТиДжей Миллер и Дженнифер Энистон.

«Неуловимый аромат любви» (2021)

Комедийная мелодрама с Ниной Добрев в главной роли о наивной писательнице из Лос-Анджелеса, которая встретив идеального парня в приложении для знакомств, летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули.

Кадр из фильма "Неуловимый аромат любви"
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