Ротшильд: COVID-19 – это только начало

Предпринятые национальными правительствами меры в связи с пандемией COVID-19 радикально изменили жизнь людей на всей планете. То что совсем недавно казалось просто несмыслимым, стало нормой. Однако произошедшие перемены могут показаться шуткой по сравнению с тем, что ожидает человечество в случае появления новой глобальной угрозы — нашествия инопланетян.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

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Речь, конечно, не о самой гипотетической возможности вторжения на Землю с Нибиру или Сириуса. Но о том, что такая угроза будет объявлена жителям государств на официальном уровне. Фантастика, скажете вы?

Но последние десятилетия мир буквально лихорадит от заявлений глав государств и лидеров общественного мнения, что чуть ли не всем без исключения угрожает та или иная напасть. И всегда одна центральная мысль — мы должны забыть все разногласия и сплотиться, чтобы вместе одолеть годину.

После нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года человечество пытались сплотить борьбой с международным терроризмом. Под этим поводом увеличились военные бюджеты государств, в США приняли так называемый «патриотический акт», позволяющий прослушку разговоров американцев, Россия позволила Штатам построить военные базы в Средней Азии, войска западных стран вторглись в Афганистан и Ирак. Чтобы убедить всех в необходимости таких мер фактически хватило тогдашнего госсекретаря США Колина Пауэлла с белым порошком в пробирке.

Очевидной брешью в идеи борьбы с терроризмом было отсутствие объяснения, откуда вообще эти террористы взялись и чего хотят. Мол, есть некие злые люди, которые хотят всех уничтожить, и с ними надо бороться всем миром.

При формулировании последующих глобальных вызовов проблема была устранена тем, что угрозы стали носить нерукотворный характер.

Вскоре после терроризма темой «номер один» стало изменение климата. И опять большинство государств согласились с новыми правилами игры. Были приняты программы по модернизации энергетики, снижению выбросов углекислого газа. Пусть и с очевидным ущербом для экономики. А мир, затаив дыхание, слушал как данную небесами истину эмоциональные речи 15-летней Греты Тунберг.

И вот теперь ковид. Он и вовсе в короткие сроки разрушил многие устои, от соблюдения элементарных прав до бытового мироощущения людей. Руководители международных организаций, вроде главы Международного экономического форума в Давосе Клауса Шваба, предрекают человечеству некую «новую нормальность». А под всеми этими разговорами семимильными шагами внедряются цифровые технологии, главные из которых — погружение людей в виртуальную реальность.

И вот в этой, без преувеличения сказать, мировой тенденции следующим шагом может стать всеобщая тревога по поводу скорого нашествия инопланетян. Если это посчитают уж слишком экзотическим, то можно запугать людей грядущим падением громадного астероида. А значит, всё человечество опять должно объединиться, бросить все ресурсы для отражения угрозы. И конечно, полностью подчинить свою жизнь всеобщей цели.

В какой-то степени намеком на такой сценарий могут быть голливудские фильмы, которые часто оказываются пророческими. Борьба со всемирной террористической угрозой, климатическими изменениями, погружение в виртуальную реальность, сосуществование людей и роботов — про всё это снимали фильмы (и весьма хорошего качества) много раз. И многое из того, что казалось фантастикой, уже плотно вошло в нашу жизнь.

Фильм «Матрица» в момент своего выхода в 1999 году казался просто изощренной выдумкой авторов. Но вот сегодня такие люди как Илон Маск открыто говорят, что мы живем в матрице — реальности, нарисованной компьюте

И в этот, второй подряд, пандемийный 2021 год Голливуд выпустил фильм «Война будущего» о необходимости готовиться к нашествию инопланетян, которое должно состояться через 30 лет. И одновременно национальная разведка США выпустила доклад, в котором НЛО были признаны угрозой нацбезопасности Америки. А вскоре и директор NASA Билл Нельсон заявил, что астронавты постоянно сталкиваются с НЛО, причем вряд ли технологии таких неопознанных объектов могли быть созданы на Земле.

В общем, инопланетяне, или астероид, уже близко. Тех, кто это станет отрицать объявят «астероид-диссидентами». И ведь впрямь, глупо отрицать очевидное. Терроризм реально существует, и климат ощутимо меняется, и коронавирус опасен для человека. Да и кто даст гарантию, что мы одни во Вселенной, и тем более кто будет отрицать, что астероид может упасть на Землю. Вот над Челябинском уже взорвался в феврале 2013-го, в городе посреди зимы были выбиты стекла и на полдня пропала всякая связь. А что если это был лишь маленький кусочек большого метеорита? Кстати, в прошлом 2020-м про это Голливуд тоже снял фильм «Гренландия», как прилетевшая из космоса комета уничтожила все города и всё живое, а спаслись лишь единицы.

Директор Института системно-стратегического анализа, историк Андрей Фурсов считает, что необходимость борьбы с инопланетянами может стать общемировым трендом:

- Борьба с инопланетянами — запасная карта. Но обращает на себя внимание, что в июне 2021 года NASA сделало заявление, что инопланетяне могут быть угрозой земной цивилизации. А еще весной началась публикация документов о неопознанных летающих объектах. И в NASA объяснили, что примерно 10% случаев не объясняются ни фейками, ни естественными причинами.

Стоит учитывать, что американцы играют вдолгую. Они положили этот «пятачок» на турникет, чтобы в случае надобности пройти.

Разработчик систем ракетной техники Вернер фон Браун в свое время сказал, что в качестве общемировой угрозы вслед за Советским Союзом будут выдавать терроризм, а после него, если совсем ничего не смогут придумать, начнут говорить об угрозе нападения инопланетян.

«СП»: - Эта тема активно отрабатывается Голливудом. И надо признать, что там часто снимают пророческие фильмы.

- Это не пророческие фильмы. Это — подготовка общественного сознания к тому, что предстоит.

Хотя есть и другая версия. Конгресс США просто перестал выделять NASA столько денег, сколько ему хотелось бы. И тогда по заказу NASA Голливуд сделал несколько фильмов, как астроид чуть не уничтожает Землю. Эти фильмы вызвали тревогу населения, и Конгресс сразу выделил деньги на космические исследования.

«СП»: - Насколько люди могут быть восприимчивы к такой агитации? Многие не верили, что главная угроза это терроризм, не поверили в вирус Эбола, да и сейчас даже ковид не воспринимается как апокалипсис.

- Думаю, что людей действительно будет очень трудно убедить в существовании угрозы от инопланетян. Но что можно сделать? Ведь устроена же глобальная афера с коронавирусом! Можно что-то подобное сделать и с инопланетянами. Прилетят две «тарелки», расстреляют какой-нибудь город и улетят. И все будут кричать, что это были инопланетяне.

«СП»: - Для чего вообще нужно создавать панику по поводу глобальных угроз?

- У нас очень мало писали про чрезвычайную сессию ВОЗ, которая была с 29 ноября по 1 декабря. Судя по всему, у ВОЗ не получилось сделать, что они хотели. На сессии повторили тезис, который был оглашен еще в мае: ВОЗ должна быть наделена правом объявлять всемирную пандемию. Сейчас у ВОЗ такого права нет.

Кстати, от нынешней пандемии ВОЗ дистанцировалась. Там заявили, что это было неформальное мнение руководителей организации, но за все меры спрашивайте со своих правительств.

Но планируется, что на время пандемии прекращает действовать Всеобщая декларация прав человека, прекращают свою деятельность профсоюзы, НКО приравниваются по своему значению к государствам. По сути, планета должна войти в режим появления мирового правительства.

Как это на практике может произойти? Вот это зависит от степени угрозы.

В 2010 году известный политический деятель и философ Жак Аттали заявил, что к появлению нового мирового порядка могут подтолкнуть самые разные факторы, например пандемия.

Так что пандемия, любая другая угроза могут создать всемирную панику.

С другой стороны, история с ковидом показала, что, несмотря на попытку устроить всемирную психическую эпидемию, сопротивление общества оказалось более сильным, чем ожидалось. И части элит вся эта история тоже не понравилась. И поэтому журнал The Economist, принадлежащий семье Ротшильдов, написал, что в 2022 году эпидемия закончится. То же самое сказал и Билл Гейтс.

«СП»: - И какая угроза станет главной после коронавируса?

- Климатические изменения. Это долгая история, но будут играть в долгую, будут раскручивать проблему.