5 фильмов про конец света

Недавно группа ученых NASA и Университета Тохо в Японии назвала точную дату конца света. По их данным, это случится только в 1000002021 году. И хоть времени еще довольно много, сценаристы уже давно придумывают сюжеты об апокалипсисе. "Рамблер" сделал подборку лучших из них.
Земля разделилась на две части. Это две крайности, и ни в одной из них человеку не выжить. Одна представляет собой бушующую водную стихию, которая с легкостью поглотит все вокруг. В другой, наоборот, нет ни капли воды — все живое моментально гибнет от засухи. Возможность выжить уменьшается с каждой секундой. Ученый-климатолог понимает, насколько близок мир к катастрофе. Именно поэтому он отправляется в самое рискованное путешествие.
Что делать, если конец света наступит через 12 часов? Кто-то воплотит в жизнь все свои страшнейшие желания, зная, что наказания за них не будет. Найдутся и те, кто решат оторваться по полной, пока есть время. Некоторые впадут в панику и неверие. Цель главного героя Джеймса — попасть на последнюю в своей жизни вечеринку, ведь главное — не количество прожитых часов, а их качество. Такова его философия.
Главный герой, меланхоличный Додж, вспоминает давно ушедшую из его жизни любовь своей юности. Он решает: если не сейчас, то когда? Всемирная катастрофа заставляет героя отказаться от обычной унылой жизни и в первый раз в жизни отчаянно действовать. Его миловидная соседка Пэнни, тоже эмоционально потерянная в безумном мире постапокалипсиса и разочарованная жизнью, потраченной на нелюбимого человека, решает составить ему компанию в поиске его бывшей школьной подружки.
1959 год. В провинциальном городке с размахом отмечается открытие новой начальной школы. Во время торжества директор учебного заведения предлагает детям написать послание своим потомкам. Документ будет помещен в металлическую капсулу и открыт лишь через несколько десятилетий. Каждый из ребят пишет свое письмо в будущее, и только Люсинда отдает в руки учителя листок, заполненный непонятными цифрами. Девочка утверждает, что с их помощью удастся избежать конца света.
Ядерная война все же случилась и поразила всю планету. Виновниками этого ужасного события стали две крупные мировые державы — США и Китай. В результате ракетного обстрела между двумя этими государствами в мире повысился уровень радиоактивности. В таких условиях каждого человека, подвергшегося облучению, ожидает долгая и мучительная смерть. Но власти придумали, как облегчить мучения, изобретя таблетку, выпив которую человек моментально умирает.