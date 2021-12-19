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57 минут назад

5 фильмов про конец света, которые заставляют жить сегодняшним днем

Недавно группа ученых NASA и Университета Тохо в Японии назвала точную дату конца света. По их данным, это случится только в 1000002021 году. И хоть времени еще довольно много, сценаристы уже давно придумывают сюжеты об апокалипсисе. "Рамблер" сделал подборку лучших из них.

5 фильмов про конец света
Фото: Кадр из фильма "Послезавтра"Кадр из фильма "Послезавтра"

"Послезавтра" (2004)

Кадр из фильма "Послезавтра"

Земля разделилась на две части. Это две крайности, и ни в одной из них человеку не выжить. Одна представляет собой бушующую водную стихию, которая с легкостью поглотит все вокруг. В другой, наоборот, нет ни капли воды — все живое моментально гибнет от засухи. Возможность выжить уменьшается с каждой секундой. Ученый-климатолог понимает, насколько близок мир к катастрофе. Именно поэтому он отправляется в самое рискованное путешествие.

"Последние часы" (2013)

Кадр из фильма «Последние часы»

Что делать, если конец света наступит через 12 часов? Кто-то воплотит в жизнь все свои страшнейшие желания, зная, что наказания за них не будет. Найдутся и те, кто решат оторваться по полной, пока есть время. Некоторые впадут в панику и неверие. Цель главного героя Джеймса — попасть на последнюю в своей жизни вечеринку, ведь главное — не количество прожитых часов, а их качество. Такова его философия.

"Ищу друга на конец света" (2012)

Кадр из фильма "Ищу друга на конец света"

Главный герой, меланхоличный Додж, вспоминает давно ушедшую из его жизни любовь своей юности. Он решает: если не сейчас, то когда? Всемирная катастрофа заставляет героя отказаться от обычной унылой жизни и в первый раз в жизни отчаянно действовать. Его миловидная соседка Пэнни, тоже эмоционально потерянная в безумном мире постапокалипсиса и разочарованная жизнью, потраченной на нелюбимого человека, решает составить ему компанию в поиске его бывшей школьной подружки.

"Знамение" (2009)

Кадр из фильма "Знамение"

1959 год. В провинциальном городке с размахом отмечается открытие новой начальной школы. Во время торжества директор учебного заведения предлагает детям написать послание своим потомкам. Документ будет помещен в металлическую капсулу и открыт лишь через несколько десятилетий. Каждый из ребят пишет свое письмо в будущее, и только Люсинда отдает в руки учителя листок, заполненный непонятными цифрами. Девочка утверждает, что с их помощью удастся избежать конца света.

"На последнем берегу" (2000)

кадр из фильма "На последнем берегу"

Ядерная война все же случилась и поразила всю планету. Виновниками этого ужасного события стали две крупные мировые державы — США и Китай. В результате ракетного обстрела между двумя этими государствами в мире повысился уровень радиоактивности. В таких условиях каждого человека, подвергшегося облучению, ожидает долгая и мучительная смерть. Но власти придумали, как облегчить мучения, изобретя таблетку, выпив которую человек моментально умирает.

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