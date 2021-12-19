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1 час назад

Фантастические фильмы о других мирах, меняющие сознание

Магический анклав, перемещение во времени и война цивилизаций — все это в новой подборке "Рамблера".

Фантастические фильмы о других мирах, меняющие сознание
Фото: Кадр из фильма "Темная башня"Кадр из фильма "Темная башня"

"Доктор Стрэндж" (2016)

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"

Однажды судьба знаменитого нейрохирурга Стивена Стрэнджа изменится кардинальным образом, когда его пальцы останутся парализованными после автокатастрофы. Поскольку традиционная медицина не может ему помочь, он вынужден искать лекарство в загадочном анклаве, известном как Камар-Тадж. Вскоре Стивен поймет, что рядом с теми, кто противостоит темным силам.

"Во время грозы" (2018)

Кадр из фильма "Во время грозы"

Для Веры Дюрант только приобретенный дом становится причиной кардинальных перемен и беспощадных испытаний. Во время жуткой грозы оказывается, что он построен на месте смещения временных пластов. Главная героиня перемещается в прошлое, где на ее пути встречается маленький мальчик, живший здесь двадцать пять лет назад. Выясняется, что ему грозит смертельная опасность. Спасение жизни ребенка сказывается на ее собственном существовании.

"Темная башня" (2017)

Кадр из фильма "Темная башня"

Роланд Дискейн, последний представитель ордена стрелков, который вынужден вести отшельнический образ жизни. Чувство справедливости и жажда помогать отчаявшимся людям не дают ему покоя, поэтому он посвящает себя помощи нуждающимся. Он живет в мире, который пережил апокалипсис и теперь похож на старый Запад Америки. Однако при этом новый мир кардинально отличается от всего того, что прежде было на планете.

"Параллельные миры" (2012)

Кадр из фильма "Параллельные миры"

Несколько тысячелетий назад абсолютно несхожие планеты начали притягиваться. Когда их орбиты оказались слишком близко друг к другу, два параллельных мира обрели гармонию. Но вскоре верхний мир решил захватить власть над цивилизациями, что привело к войне. Представители обоих миров стали активно соперничать между собой, не желая иметь ничего общего и делиться с соперником.

Фильмы,Параллельные миры,Тёмная башня,Доктор Стрэндж,
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