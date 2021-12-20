Отец Хатчинс: Болдуин частично виноват в убийстве

Отец оператора Галины Хатчинс Анатолий Андросович заявил, что голливудский актер Алек Болдуин частично виновен в убийстве его дочери. Об этом он заявил таблоиду Sun. Болдуин в первом интервью после трагедии заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор вестерна "Раст". По его словам, выстрел произошел самопроизвольно. "Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки?", - сказал Андросович журналистам. Он добавил, что "револьвер - это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела". Андросович уверен, что актер говорит неправду, и в действительности произвел выстрел. Отец убитой также добавил, что ему неясно, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека. Ранее стало, как Болдуин сам выбрал пистолет, приведший к трагедии на съемках. 21 октября на съемочной площадке фильма "Раст" Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.