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3 часа назад

Умер последний музыкант оригинального состава Smokie Терри Уттли

ТАСС, 20 декабря. Последний участник оригинального состава британской рок-группы Smokie Терри Уттли умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в субботу музыкальный коллектив.

"С тяжестью на сердце и с полными слез глазами мы делимся новостью о том, что наш дорогой друг и член группы Терри скончался после непродолжительной болезни", - говорится на сайте Smokie.

Бас-гитарист и вокалист Терри Уттли, родившийся в 1951 году, был одним из ее "отцов-основателей" группы. В 1976 году был выпущен сингл Living Next Door to Alice, который стал самым известным хитом Smokie. Рок-группа неоднократно давала концерты в России. В декабре 2021 года в "Крокус Сити Холл" должно было состояться выступление, посвященное 45-летию с момента выхода их первой пластинки, однако мероприятие было перенесено на март 2022 года.

Фильмы,ИТАР-ТАСС,
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