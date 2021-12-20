Альцгеймер и инфаркт: ученые выяснили, что ждет супергероев

Ученые из университета Квинсленда посмотрели 25 фильмов Marvel и пришли к выводу, что все супергерои рано или поздно начнут стареть (исключение – Тор, который все-таки Бог). Чтобы выяснить, какое будущее их ждет, исследователи выделили несколько критериев, которые могут влиять на здоровье: образ жизни, сплоченность внутри команды, социальные связи, уровень дохода, привычки и образ мышления. Какие заболевания с возрастом могут настигнуть Человека-паука, Железного человека и Халка, по мнению австралийских специалистов, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Человек-паук 3" Кадр из фильма "Человек-паук 3"

Человек-паук

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Доброжелательный сосед Питер Паркер, который после укуса радиоактивного паука обрел суперспособности, рано потерял родителей, что не могло не сказаться на его психологическом здоровье. Полученная им в детстве травма может привести к психическому расстройству. У Человека-паука также сильно нарушен режим сна (ведь ночью он патрулирует город и спасает мирных жителей от преступников), что может привести к деменции, хроническим болям или ожирению. А вот проблемы с суставами Питеру вряд ли грозят – гибкость и ловкость Паркера помогут ему избежать артрита и бурсита.

Кадр из фильма "Человек-паук"

Железный человек

«Гений, миллиардер, плейбой, филантроп», он же Железный человек. Тони Старк сам придумал костюм, который после много раз совершенствовал, чтобы эффективно противостоять мировому злу. В груди у Старка мощный электромагнит, который защищает его сердце от осколков, которые попали в его грудную клетку после взрыва. Ученые предположили, что в старости у Железного человека могли бы быть серьезные сердечно-сосудистые патологии, например, инфаркт (правда, мы-то знаем, что во вселенной Marvel Железный человек умрет совершенно по другой причине...).

Миллиардер также совершал вылазки в космос, что могло негативно сказаться на его костях, возможно, Старк страдал бы от остеопороза. Также у него была высокая вероятность появления новообразований и посттравматического расстройства.

Кадр из фильма "Железный человек"

Халк

После превращения в Халка добродушный ученый Брюс Баннер становится агрессивным, крушит все вокруг, и его практически невозможно привести в чувство. Изменения, которые постоянно происходят с его телом, могут сильно подорвать его здоровье (как психическое, так и физическое). Австралийские исследователи считают, что в солидном возрасте Баннер будет страдать от болезней сердца (например, от аритмии). Также в зоне риска его сосуды и кости. Из-за того, что Халк постоянно испытывает гнев, его могут настигнуть дегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера) и психические расстройства.