Киномюзиклы для любого настроения

Любите музыкальное кино, но теряетесь, что посмотреть сегодня вечером? "Рамблер" подготовил подборку, которая поможет определиться с выбором.

Фото: Кадр из фильма "Бриолин" Кадр из фильма "Бриолин"

“Бриолин” (1978)

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Легкий сюжет, зажигательные песни и юмор – три важных компонента киномюзикла Рэндала Клайзера. В центре сюжета Америка 50-х. В голове учеников старшей школы только рок-н-ролл, любовь и безбашенное ощущение, что весь мир вот-вот будет лежать у их ног. “Плохиш” Дэнни и “пай-девочка” Сэнди встречаются на летних каникулах и горячо влюбляются друг в друга. О том, как противоположности притягиваются, написано немало книг и поставлено немало фильмов и спектаклей. Останутся ли Дэнни и Сэнди вместе или их миры, соприкоснувшись, навсегда исчезнут с орбит друг от друга?

“Ма Рейни: Мать блюза” (2020)

Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза"

Если вы обожаете блюз, советуем обратить внимание на фильм Джорджа К. Вольфа. Это не мюзикл в его классическом понимании, тем не менее, музыка – один из полноправных героев картины. Она словно друг (добрый и коварный одновременно) ведет зрителя по рассказу о жизни афроамериканской певицы Ма Рейни. Ждет ее поражение или триумф – музыка сыграет на ваших чувствах так, что вы вряд ли останетесь равнодушным к происходящему на экране.

“Лондонская дорога” (2015)

Кадр из фильма "Лондонская дорога"

Мюзикл с Томом Харди? О серийных убийствах? Да, такое кино тоже существует. Если вам хочется погрузиться в мрачную историю, а “Суини Тодд” и “Шоу ужасов Рокки Хоррора” уже наскучили, попробуйте посмотреть этот фильм. Жители маленького английского города попали в эпицентр ужасной истории: на улицах находят тела, а расследование полиции не только не ведет к ответам на вопросы, но и приковывает неожиданное (и не всегда приятное) внимание к их жизни. Какой компромисс найдут люди, чтобы вернуть себе спокойствие?

“Отверженные”(2012)

Если вам срочно нужен фильм, способный воскресить веру в человечество, пожалуй, это он. Музыкальная экранизация Томом Хупером романа Виктора Гюго стала одной из самых кассовых в истории кинематографа (если говорить о мюзиклах). Завязкой истории становится… мелкая кража. К чему она приведет главного героя и сможет ли он выстроить свою жизнь вопреки обстоятельствам – узнаете из мюзикла.

“Чем дальше в лес…” (2014)

Кадр из фильма "Чем дальше в лес..."