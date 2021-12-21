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5 часов назад

СМИ: новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США

Кинопродолжение "Человека-паука" попало в пятерку лучших стартов по итогам первых выходных проката. Картина собрала больше 250 миллиарда долларов. Об этом пишет Hollywood Reporter.

"Окончательная цифра на понедельник — 260 миллионов долларов",

— сообщает издание, добавив, что это второй результат за все время.

По данным портала, новая кинолента о супергерое собрал 600,8 миллиона долларов в мире. Это стало третьим результатом в истории.

Отметим, что на сегодняшний день лидером по сборам остается последняя часть "Мстителей" — 357 миллионов долларов за первые выходные. Второе место делят "Человек-паук" и "Мстители: война бесконечности".

Читайте также о том, что вышел трейлер спецэпизода "Гарри Поттера".

Фильмы,Видео,Человек-Паук,Мстители,Мстители: Война бесконечности,Гарри Поттер,
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