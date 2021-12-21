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2 часа назад

Фото: новый кадр из «Аватара 2» с сыном главных героев

Издание Empire опубликовало свежий кадр будущего блокбастера «Аватар 2». На нём можно увидеть приёмного сына Джейка Салли и Нейтири по имени Майлз Сокорро. Персонаж сыграет важную роль в картине.

Фото: новый кадр из «Аватара 2» с сыном главных героев
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Empire отметило, что в сиквеле «Аватара» зрителям покажут семью Джейка и Нейтири. В неё входят четыре ребёнка, три из которых — родные и представляют расу На'ви, тогда как Майлза усыновят будучи человеком.

Помимо зрелищного экшена и красивых видов планеты Пандора, создатели фильма обещают уделить большое внимание теме семьи и взаимоотношений. Так как Сокорро относится к человеческой расе, Нейтири будет относиться к нему с недоверием, поскольку в целом не любит людей. Однако ей придётся смириться с этим и жить дальше.

Премьера второго «Аватара» состоится 15 декабря 2022 года. Режиссёр Джеймс Кэмерон уже снял четыре продолжения, выход которой планируется с разницей в два года.

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Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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