Фото: новый кадр из «Аватара 2» с сыном главных героев

Издание Empire опубликовало свежий кадр будущего блокбастера «Аватар 2». На нём можно увидеть приёмного сына Джейка Салли и Нейтири по имени Майлз Сокорро. Персонаж сыграет важную роль в картине.

Empire отметило, что в сиквеле «Аватара» зрителям покажут семью Джейка и Нейтири. В неё входят четыре ребёнка, три из которых — родные и представляют расу На'ви, тогда как Майлза усыновят будучи человеком.

Помимо зрелищного экшена и красивых видов планеты Пандора, создатели фильма обещают уделить большое внимание теме семьи и взаимоотношений. Так как Сокорро относится к человеческой расе, Нейтири будет относиться к нему с недоверием, поскольку в целом не любит людей. Однако ей придётся смириться с этим и жить дальше.