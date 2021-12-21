Что смотрит Елизавета II для новогоднего настроения

Даже королевские особы поднимают себе новогоднее настроение не только с помощью украшения дома и покупки новогодних подарков. Оказывается, что королева Великобритании смотрит свой любимый новогодний фильм вместе с семьей и внуками. У них есть своя собственная традиция. О том, что смотрят королевские особы — в материале "Рамблера".

Примечательно, что королева не смотрит традиционные рождественские фильмы. В ее списке нет картин "Один дома" или "Гринча" или других романтических комедий. Она выбирает нестандартное кино для семейного просмотра. Как оказалось, Елизавета II смотрит фильм "Флэш Гордон", который был выпущен в 1980 году.

Об этом рассказал Брайан Блессид, который сыграл одну из главных ролей в картине. На одной встрече с королевой она сама призналась ему в этом.

"Это любимый фильм королевы. Она смотрит его с внуками каждое Рождество", — рассказал актер.

Фильм является экранизацией одноименного комикса и рассказывает о диктаторе с другой планеты, который хочет уничтожить Землю. Ему противостоят игрок в американский футбол, Флэш Гордон и его подруга Арден. Фантастический фильм был снят в жанре космической оперы и был произведен в Великобритании.