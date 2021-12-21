До Нового года осталось чуть больше 10 дней, самое время отвлечься от предпраздничной гонки и немного расслабиться. «Рамблер» собрал рождественские фильмы, которые вернут в детство.

Фото: Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества" Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества"

«Один дома» (1990)

Рождественская классика, без которой просто невозможно представить себе подготовку к новогодним праздникам. Огромное семейство отправляется на каникулы в Европу и случайно забывают дома младшего Кевина. Теперь мальчик должен не только накормить себя и не уничтожить дом, но и защитить его от коварных грабителей. Главную роль в культовой картине исполнил Маколей Калкин.

Кадр из фильма "Один дома"

«Кошмар перед Рождеством» (1993)

Сумасшедший мюзикл по сценарию Тима Бёртона о короле ужасов Джеке Скеллингтоне, который похищает Санта-Клауса, чтобы занять его место. Ему страшно захотелось испытать, какого это дарить людям счастье, а не внушать страх.

Кадр из мультфильма "Кошмар перед Рождеством"

«Гринч – похититель Рождества» (2000)

Злодей-недотепа Гринч мстит сказочному городу Ктограду за детские обиды. Зеленый отшельник решает раз и навсегда покончить с Рождеством, и, пока беззаботные ктовичи сладко спали, он решил украсть у горожан долгожданный праздник. Главную роль исполнил Джим Керри, а фильм получил премию «Оскар» за лучший грим.

Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества"

«Эльф» (2003)

Много лет назад один любопытный мальчик спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на Северный полюс. Очутившись среди эльфов, малыш был усыновлен одним из них, получив имя Бадди. Спустя годы он пытается прижиться среди волшебных существ, правда, есть одна проблема, он слишком уж высок и заметен. В главных ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан и Зои Дешанель.

Кадр из фильма "Эльф"

«Полярный экспресс» (2004)

Анимационный фильм Роберта Земекиса о мальчике, не верившем в существование Санта-Клауса, который получает возможность отправиться к нему в гости на Северный полюс. Во время путешествия на волшебном поезде юный герой находит новых друзей и получает полезный урок.