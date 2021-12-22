Фильмы 2021 года, которые произвели фурор

Американская киноакадемия представила шорт-лист 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Окончательные номинации будут оглашены 8 февраля. Само мероприятие намечено на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. Какие фильмы 2021 года будут претендовать на «Оскар», читайте в материале «Рамблера».

«Дюна»

Фантастический эпос Дени Вильнёва о наследнике знаменитого дома Атрейдесов Поле, который отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться – так начинается его путешествие, полное опасностей и испытаний… В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея и другие.

«Дом Gucci»

Кадр из фильма "Дом Gucci"

«Не время умирать»

Из-за похищенного ученого и новой угрозы человечеству Джеймсу Бонду, оставившему оперативную службу, приходится вернуться в строй! Миссия по спасению оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и агент 007 попадает в ловушку таинственного злодея, вооруженного опасным биологическим оружием. В главных ролях: Дэниел Крэйг, Рами Малек, Лашана Линч и Леа Сейду.

Кадр из фильма "Не время умирать"

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

История искусного мастера боевых искусств, которого отец в детстве обучил быть убийцей. Шан-Чи перебрался в Сан-Франциско, чтобы жить нормальной жизнью, но там его настигает темное прошлое. Герой оказывается втянут в паутину таинственной организации «Десяти колец».

Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

«Круэлла»

Комедийная драма от Disney с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях, события которой разворачиваются в Лондоне 70-х и рассказывают о талантливой мошеннице Эстелле, которая решает сделать себе имя в мире моды любыми способами.

Кадр из фильма "Круэлла"

«Король Ричард»

Спортивная драма с Уиллом Смитом в главной роли. В центре сюжета – Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс, который мало понимал в тренировке профессионалов, но все же воспитал будущих всемирно известных чемпионок.

Кадр из фильма "Король Ричард"

«Человек паук: Нет пути домой»

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но ситуация не только не улучшается, но становится опаснее. В главных ролях: Том Холланд, Зендея и Бенедикт Камбербэтч.