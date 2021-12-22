Фильмы 2021 года, которые произвели фурор

Американская киноакадемия представила шорт-лист 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Окончательные номинации будут оглашены 8 февраля. Само мероприятие намечено на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. Какие фильмы 2021 года будут претендовать на «Оскар», читайте в материале «Рамблера».
Фантастический эпос Дени Вильнёва о наследнике знаменитого дома Атрейдесов Поле, который отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, гигантских чудовищ и невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться – так начинается его путешествие, полное опасностей и испытаний… В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея и другие.
Криминальная драма Ридли Скотта, основанная на реальных событиях, рассказывает шокирующую историю убийства Маурицио Гуччи, которое заказала его бывшая жена Патриция Реджани, и падения модной династии семьи Гуччи. В главных ролях: Леди Гага и Адам Драйвер. Остальных участников событий играют Аль Пачино, Джаред Лето и Сальма Хайек.
Из-за похищенного ученого и новой угрозы человечеству Джеймсу Бонду, оставившему оперативную службу, приходится вернуться в строй! Миссия по спасению оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и агент 007 попадает в ловушку таинственного злодея, вооруженного опасным биологическим оружием. В главных ролях: Дэниел Крэйг, Рами Малек, Лашана Линч и Леа Сейду.
История искусного мастера боевых искусств, которого отец в детстве обучил быть убийцей. Шан-Чи перебрался в Сан-Франциско, чтобы жить нормальной жизнью, но там его настигает темное прошлое. Герой оказывается втянут в паутину таинственной организации «Десяти колец».
Комедийная драма от Disney с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях, события которой разворачиваются в Лондоне 70-х и рассказывают о талантливой мошеннице Эстелле, которая решает сделать себе имя в мире моды любыми способами.
Спортивная драма с Уиллом Смитом в главной роли. В центре сюжета – Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс, который мало понимал в тренировке профессионалов, но все же воспитал будущих всемирно известных чемпионок.
Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но ситуация не только не улучшается, но становится опаснее. В главных ролях: Том Холланд, Зендея и Бенедикт Камбербэтч.