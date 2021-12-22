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2 часа назад

5 самых кровавых фильмов про нападение акул

Иногда выдумки становятся реальностью. На что готов пойти человек, чтобы доказать, что чудовище существует на самом деле? Смотрите подборку "Рамблера" про нападение акул и узнаете.

5 самых кровавых фильмов про нападение акул
Фото: Кадр из фильма "Синяя бездна"Кадр из фильма "Синяя бездна"

"Отмель" (2016)

Кадр из фильма "Отмель"

Нэнси Адамс — студентка медицинского университета, которая в свободное от учебы время любит заниматься серфингом. Очень долго она искала уединенное место с хорошими волнами, о котором ей рассказывала покойная мать, и ей наконец-то удалось это сделать. Казалось, что ничто не может омрачить занятие любимым делом, но однажды Нэнси пришлось столкнуться с настоящим ужасом. Покоряя очередную волну, девушка сталкивается с огромной белой акулой.

"Цунами 3D" (2011)

Кадр из фильма "Цунами 3D"

Чудовищное цунами обрушивается на курортный город.

Огромные волны буквально захлестнули город, а когда вода немного спала, оказалось, что на его улицы были выброшены самые разные обитатели морских вод. Тех, кто оказался заперт в торговом центре с сумасшедшим убийцей, ждал еще один неприятный сюрприз: в затопленных подвальных этажах появилось несколько огромных голодных акул-убийц.

"Глубокое синее море" (1999)

Кадр из фильма "Глубокое синее море"

Сьюзен Макалистер возглавляет подводную научную лабораторию "Акватика", где разрабатывают препарат от болезни Альцгеймера, основанный на экстракте мозгового вещества акул-мако. Доктор Макалистер вместе с коллегами прибегли к помощи генной инженерии, чтобы увеличить мозг животных. В результате эксперимента три подопытные акулы превращаются в настоящих мыслящих убийц, которые легко могут перехитрить своих создателей.

"Мег: Монстр глубины" (2018)

Кадр из фильма "Мег: Монстр глубины"

Джонас Тэйлор — профессор палеонтологии, который в прошлом был пилотом глубоководных аппаратов. Сейчас он все свое время посвящает изучению мегалодона и читает на эту тему лекции. В его жизни произошла ужасная трагедия, которая убедила его в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. Однако никто не верит его словам, считая, что все это всего лишь глупые выдумки.

"Синяя бездна" (2016)

Кадр из фильма "Синяя бездна"

Четверо подруг увлекаются дайвингом и решают совершить погружение в подводные пещеры. Это место является древним разрушенным городом, где легендарные майя проводили обряды жертвоприношения. Перед ними предстало уникальное место, завораживающее своей красотой. Но оказалось, что синяя бездна скрывает в себе самых опасных на планете акул, которые не упустят возможности полакомиться добычей.

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