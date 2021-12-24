Как россияне реагируют на тизер «Доктора Стрэнджа»

Marvel поделился первым тизер-трейлером картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Фото: Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Тизер-трейлер появился в интернете 22 декабря, но многие фанаты уже успели его увидеть. По традиции Marvel показали ролик как сцену после титров другого фильма — «Человек-паук: Нет пути домой». К слову, персонаж Доктора Стрэнджа в нем сыграл важную роль и даже успел повисеть на паутинке.

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«Очень хорошо! Видел трейлер еще в кинотеатре, эмоции не описать словами«, «Как же было неожиданно увидеть тизер в кино», — отмечают зрители в комментариях на YouTube.

По сюжету Доктор Стрэндж продолжить изучать возможности и опасности мультивселенных, а также столкнется со своим темным альтер эго. История развернется после событий «Мстителей: Финал», сериала «ВандаВижен», первого сезона «Локи» и фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

В комментариях под роликом — один восторг.

«О боже, это будет шикарно», «Жду не дождусь, фильмец обещает быть захватывающим», «Будет пушка, ждем», — пишут поклонники.

Нашлись и те, кто скептически отнесся к клише супергеройского кино — темной версии светлого героя.

«У Marvel какой-то бзик на клонов супергероев: сначала Человек-паук, теперь Доктор Стрендж. Что дальше? Халк? Тор? Соколиный глаз?», «Злой Стрэндж, конечно, хорош», «Молодые, вы как собираетесь Темного Стренджа побеждать?».

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Поклонники сходятся в одном: это определенно новый взгляд на героев и комиксы, а потому инициативу стоит поддержать.

«Надо ценить хоть какие-нибудь эксперименты это студии. Ведь когда еще раз придет такая пора?», «Выглядит очень свежо».

Картина станет станет частью Четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel.

Режиссером картины выступил Сэм Рэйми, снявший первую трилогию «Человека-паука» от Sony и трилогию «Зловещие мертвецы». Первоначально картиной занимался режиссер первой части Скотт Дерриксон, но он покинул проект из-за творческих разногласий. Съемки начались в ноябре 2020 года в Лондоне.

Премьера в России назначена на 5 мая 2022 года.