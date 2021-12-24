В кино идет «Человек-паук: Нет пути домой» — супергеройский комедийный боевик от Marvel. Картина установила рекорд по кассовым сборам в 2021 году и собрала множество положительных отзывов от критиков и зрителей. Надеемся, вы уже посмотрели новинку и поймете все-все мемы. Потому что сейчас будет много спойлеров. И еще раз — спойлеры! Ну все, мы предупредили.

1/9 Итак, как же шутят поклонники комиксов над новинкой? Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 От мемов, новостей, кадров из нового «Человека-паука» не убежать: о новинке говорят в соцсетях, в дружеских чатиках и в курилках. Фото: Twitter 3/9 Небольшой ликбез о событиях фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в четырех картинках. Фото: Twitter 4/9 Главный сюрприз — появление Человека-паука в исполнении Эндрю Гарфилда. Несмотря на слухи, актер клялся, что не снимался в картине. Упс... Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 В картине появился Тоби Магуайр — «оригинальный» Человек-паук из фильмов Sony. Неудивительно, что три «паучка» быстро подружились. Фото: Twitter 6/9 Зрители подметили, насколько разные, но при этом похожие супергерои живут в мультивселенных. Фото: Twitter 7/9 И, конечно же, «паучки» повторили знаменитый мем. Фото: Twitter Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Что еще? Ну. например, злодеи из первой и второй трилогии про Человека-паука: Зеленый Гоблин, Доктор Осьминог, Электро, Ящер и другие. Фото: Twitter 9/9 А еще про Человека-паука в исполнении Тома Холланда все забыли. Интересно, как сценаристы выкрутятся из этого положения! Фото: Twitter

От мемов, новостей, кадров из нового «Человека-паука» не убежать: о новинке говорят в соцсетях, в дружеских чатиках и в курилках. Главный сюрприз — появление Человека-паука из «Нового Человека-паука» в исполнении Эндрю Гарфилда. Актер клялся, что не снимался в картине, опровергал все слухи, смеялся над теориями. В соцсетях предложили выдать Гарфилду «Оскар» за убедительную игру: так убедить всех фанатов, что фото со съемочных площадок — всего лишь фотомонтаж.

В картине также снялся (по слухам, за крайне внушительный гонорар) Тоби Магуайр — «оригинальный» Человек-паук из фильмов Sony. Неудивительно, что три «паучка» быстро подружились и даже повторили знаменитый мем с пальцами-пистолетами.

Кроме того, зрителей порадовали злодеи из первой и второй трилогии про Человека-паука: Зеленый Гоблин, Доктор Осьминог, Электро, Ящер и другие. Супергерой в исполнении Тома Холланда хотел, чтобы антигерои из других вселенных исправились и встали на сторону добра. Получилось не сразу.