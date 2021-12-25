Как планета мстит людям: 5 самых пугающих фильмов

Мощное землятресение, страшные смерчи, всепоглощающие пожары — все это в новой подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Дело храбрых" Кадр из фильма "Дело храбрых"

"Невозможное" (2012)

Фильм основан на трагических события 2004 года, когда в Индийском океане произошло мощное землетрясение, повлекшее за собой огромное, несущее разрушение цунами. Генри Белон и его жена Мария, со своими тремя детьми приезжают на отдых в Таиланд. Они селятся в хорошем отеле на берегу океана. В один из обычных солнечных дней Генри купался с детьми в бассейне, а его жена, возле них, читала книгу. Они даже не могли себе представить, какой ужас их ждет. В один момент все побережье накрывает огромное цунами, снося все на своем пути.

"Разлом Сан-Андреас" (2015)

Неожиданно Рэй получает вести о том, что в городе Сан-Андреас произошло ужасное землетрясение, вследствие которого высоченные здания города разрушились, как карточные домики. Сотни людей мертвы, многие пропали без вести, а остальные находятся в госпиталях и больницах с тяжелейшими травмами. Но это еще только начало: вскоре на город обрушивается новое несчастье, и в нем начинает образовываться огромная трещина, в которую проваливается немалое количество домов и различных зданий. Но самое ужасное для Рэя то, что его дочь находится в городе, на которое обрушился природный катаклизм.

"Навстречу шторму" (2014)

Сильверстон считался тихим и спокойным городком, где практически никогда не происходило чрезвычайных сигуаций. Все меняется в тот день, когда в город прибывают десятки по-настоящему страшных смерчей, которые превращают все местные строения в сплошные руины. Без домов оказываются тысячи людей, что вынуждает их отправиться на поиски безопасных убежищ. Исследования приводят метеорологов к выводу о том, что худшее только впереди. Грядет новое торнадо, которое приведет к еще большей катастрофе.

"Дело храбрых" (2017)

Брэндон МакДонаф — молодой пожарный, который совсем недавно стал отцом. Каждый день он проходит тяжелые тренировки с другими новобранцами, чтобы быть готовым к сражению с огненной стихией. Через некоторое время в округе начинается лесной пожар, уничтожающий все на своем пути. На борьбу с ним были брошены все силы, однако остановить пламя так и не получается. В критический момент к тушению пожара подключается и бригада Брэндона. Впереди их ждет очень сложная битва с огнем, пережить которую смогут не все.

"Послезавтра" (2004)