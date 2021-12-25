Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
2 часа назад

Расскажи, Снегурочка: 10 добрых советских мультфильмов на Новый год

Искренние и интересные истории о дружбе, семье, любви и новогодних чудесах: «Рамблер» собрал десять мультиков, которые будет интересно смотреть не только детям, но и их родителям.

1/10 «Ну, погоди!», выпуск 8 (1974). Новогодний эпизод, в котором впервые прозвучала песня «Песенка Деда Мороза и Снегурочки».
Фото: Кадр из мультфильма
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/10 «Снежная королева» (1957). Зимняя колдунья превращает сердце Кая в лед и крадет его в свои края. Герда отправляется на спасение друга.
Фото: Кадр из мультфильма
3/10 «В лесу родилась елочка» (1972). «Клип» на знаменитую детскую песню: под Новый год в комнате художников оживают персонажи с картинок.
Фото: Кадр из мультфильма
4/10 «Зимняя сказка» (1981). Медвежонок заболевает. Ежик ухаживает за другом, хоть и приходится пропустить события ну очень красивой зимы.
Фото: Кадр из мультфильма
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/10 «Умка ищет друга» (1970). Белый медвежонок ищет друга на станции полярников, не зная, что тот улетел праздновать на новогоднюю елку.
Фото: Кадр из мультфильма
6/10 «Двенадцать месяцев» (1956). Злая мачеха отправляет падчерицу в лес набрать подснежников. На помощь приходят месяцы-волшебники.
Фото: Кадр из мультфильма
7/10 «Зима в Простоквашино» (1984). Кот Матроскин, Шарик и дядя Федор готовятся праздновать Новый год в деревне и ждут в гости родителей.
Фото: Кадр из мультфильма
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/10 «Падал прошлогодний снег» (1983). Жена посылает мужика за елкой на Новый год. Герой путается в странном лесу чудес и новогодних мечтаний.
Фото: Кадр из мультфильма
9/10 «Щелкунчик» (1973). Экранизация знаменитой рождественской истории о празднике, игрушках и войне с Мышиным королем.
Фото: Кадр из мультфильма
10/10 «Дед Мороз и серый волк» (1978). Волк переодевается в сказочника, чтобы украсть зайчат из дома. Настоящий Дед Мороз бежит на помощь.
Фото: Кадр из мультфильма

«Двенадцать месяцев» (1956)

Злая мачеха отправляет падчерицу в лес набрать подснежников. Девочка бы пропала, если бы не помощь волшебников-месяцев.

«Снежная королева» (1957)

Доброго и нежного Кая крадет в свои владения Снежная королева, превратив его сердце в осколок льдинки. Герда отправляется на спасение лучшего друга.

«Дед Мороз и серый волк» (1978)

Волк одевается в доброго сказочника, чтобы украсть зайчат из дома. К счастью, настоящий Дед Мороз бежит на помощь.

«Зима в Простоквашино» (1984)

Кот Матроскин, Шарик и дядя Федор готовятся праздновать Новый год в деревне и ждут в гости родителей.

«Щелкунчик» (1973)

Экранизация знаменитой рождественской истории о празднике и войне с Мышиным королем.

«Зимняя сказка» (1981)

Медвежонок заболевает. Ежик ухаживает за другом, хоть и приходится пропустить события ну очень красивой зимы.

«В лесу родилась елочка» (1972)

«Видеоклип» на знаменитую детскую песню: под Новый год в комнате художников оживают персонажи с картинок.

«Падал прошлогодний снег» (1983)

Жена посылает мужика за елкой на Новый год. Герой путается в странном лесу чудес и новогодних мечтаний.

«Умка ищет друга» (1970)

Белый медвежонок ищет друга на станции полярников, не зная, что тот улетел праздновать на елку.

«Ну, погоди!», выпуск 8 (1974)

Новогодний эпизод, в котором впервые прозвучала песня «Песенка Деда Мороза и Снегурочки».

Фильмы,Фото,Двенадцать месяцев,Падал прошлогодний снег,Щелкунчик,Зимняя сказка,Ну, погоди!,Снежная королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители