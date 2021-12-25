Искренние и интересные истории о дружбе, семье, любви и новогодних чудесах: «Рамблер» собрал десять мультиков, которые будет интересно смотреть не только детям, но и их родителям.

«Двенадцать месяцев» (1956)

Злая мачеха отправляет падчерицу в лес набрать подснежников. Девочка бы пропала, если бы не помощь волшебников-месяцев.

«Снежная королева» (1957)

Доброго и нежного Кая крадет в свои владения Снежная королева, превратив его сердце в осколок льдинки. Герда отправляется на спасение лучшего друга.

«Дед Мороз и серый волк» (1978)

Волк одевается в доброго сказочника, чтобы украсть зайчат из дома. К счастью, настоящий Дед Мороз бежит на помощь.

«Зима в Простоквашино» (1984)

Кот Матроскин, Шарик и дядя Федор готовятся праздновать Новый год в деревне и ждут в гости родителей.

«Щелкунчик» (1973)

Экранизация знаменитой рождественской истории о празднике и войне с Мышиным королем.

«Зимняя сказка» (1981)

Медвежонок заболевает. Ежик ухаживает за другом, хоть и приходится пропустить события ну очень красивой зимы.

«В лесу родилась елочка» (1972)

«Видеоклип» на знаменитую детскую песню: под Новый год в комнате художников оживают персонажи с картинок.

«Падал прошлогодний снег» (1983)

Жена посылает мужика за елкой на Новый год. Герой путается в странном лесу чудес и новогодних мечтаний.

«Умка ищет друга» (1970)

Белый медвежонок ищет друга на станции полярников, не зная, что тот улетел праздновать на елку.

«Ну, погоди!», выпуск 8 (1974)