Стало известно, где в мире смотрят российское кино

За границей российское кино востребовано в основном в Казахстане и Белоруссии. Кроме того, в странах Латинской Америки популярны российские хорроры. Об этом РБК рассказал главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. По его словам, после распада СССР многие киностудии бывших республик столкнулись с кризисом, который смогли пережить только некоторые из них. Увереннее всего чувствуют себя российские производители, добавил он.
«Казахстан и Белоруссия — наиболее привлекательные рынки. Сборы в СНГ на 90% обеспечены Казахстаном и Белоруссией»,
— сказал Нечаев.
На рынках других постсоветских стран российские картины не приносят значительных сборов. Это связано либо с запретами, как на Украине, либо с недостатком кинотеатров. «Во многих постсоветских странах мало кинотеатров. В Грузии, например, всего семь», — сообщил главный редактор.
Российское кино смотрят в основном там, где его произвели, отметил Нечаев.
«В России производят много комедий, а они вообще с трудом экспортируются. Постсоветское пространство — почти единственная территория, где их можно продать зарубежному зрителю»,
— сказал собеседник.
При этом фантастику и фильмы ужаса удаётся продавать и в страны дальнего зарубежья. Например, отечественные хорроры при прокате в Латинской Америке приносят больше сборов, чем в России.
Топ-5 российских фильмов по сборам в России и СНГ:
Некоторые российские ленты недоступны на Украине, отметил Нечаев.
«На Украине сейчас идут только фильмы Андрея Звягинцева, ещё — какой-нибудь арт, изредка мультфильмы. Плюс фильмы "Квартета И", поскольку они родом с Украины. Но тут выбрана политика сознательного вытеснения российского контента из всех сфер»,
— сказал главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика».
Мало смотрят российское кино и в странах Балтии.
«Это маленькие рынки, несмотря на то что они относительно платёжеспособны. Выходящие там фильмы ориентированы на русскоязычную аудиторию. Но чтобы кто-то хотел для Прибалтики специально что-то делать, такого нет»,
— сказал Нечаев.
В Грузии российское кино смотрят в основном люди старшего поколения. При этом все зарубежные фильмы там показывают в русской озвучке, поскольку дублировать на грузинский дорого.