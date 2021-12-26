Стало известно, где в мире смотрят российское кино

За границей российское кино востребовано в основном в Казахстане и Белоруссии. Кроме того, в странах Латинской Америки популярны российские хорроры. Об этом РБК рассказал главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. По его словам, после распада СССР многие киностудии бывших республик столкнулись с кризисом, который смогли пережить только некоторые из них. Увереннее всего чувствуют себя российские производители, добавил он.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Казахстан и Белоруссия — наиболее привлекательные рынки. Сборы в СНГ на 90% обеспечены Казахстаном и Белоруссией»,

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— сказал Нечаев.

На рынках других постсоветских стран российские картины не приносят значительных сборов. Это связано либо с запретами, как на Украине, либо с недостатком кинотеатров. «Во многих постсоветских странах мало кинотеатров. В Грузии, например, всего семь», — сообщил главный редактор.

Российское кино смотрят в основном там, где его произвели, отметил Нечаев.

«В России производят много комедий, а они вообще с трудом экспортируются. Постсоветское пространство — почти единственная территория, где их можно продать зарубежному зрителю»,

— сказал собеседник.

При этом фантастику и фильмы ужаса удаётся продавать и в страны дальнего зарубежья. Например, отечественные хорроры при прокате в Латинской Америке приносят больше сборов, чем в России.

Топ-5 российских фильмов по сборам в России и СНГ:

«Холоп» (2019) — кассовые сборы в России составили 3,069 млрд рублей, в СНГ — 110 млн рублей.

«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (2018) — 1,688 млрд рублей в России и 74 млн в СНГ.

«Лёд 2» (2020) — 1,472 млрд рублей и 74 млн рублей соответственно.

«Последний богатырь» (2017) — 1,672 млрд рублей и 60 млн рублей.

«Последний богатырь. Корень зла» (2021) — 2,049 млрд рублей и 59 млн рублей.

Некоторые российские ленты недоступны на Украине, отметил Нечаев.

«На Украине сейчас идут только фильмы Андрея Звягинцева, ещё — какой-нибудь арт, изредка мультфильмы. Плюс фильмы "Квартета И", поскольку они родом с Украины. Но тут выбрана политика сознательного вытеснения российского контента из всех сфер»,

— сказал главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика».

Мало смотрят российское кино и в странах Балтии.

«Это маленькие рынки, несмотря на то что они относительно платёжеспособны. Выходящие там фильмы ориентированы на русскоязычную аудиторию. Но чтобы кто-то хотел для Прибалтики специально что-то делать, такого нет»,

— сказал Нечаев.