Сергей Шнуров отказался отмечать Новый год

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не собирается отмечать Новый год. Артист объяснил свой отказ тем, что ему не нравятся официальные праздники. Его слова передает портал Life в понедельник, 27 декабря.

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«Я Новый год не отмечаю. Я не люблю общественные праздники», — подчеркнул Шнуров.

Музыкант добавил, что праздновать Рождество также не собирается. «Я люблю отдыхать тогда, когда народ работает», — сказал он.