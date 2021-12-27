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2 часа назад

Сергей Шнуров отказался отмечать Новый год

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что не собирается отмечать Новый год. Артист объяснил свой отказ тем, что ему не нравятся официальные праздники. Его слова передает портал Life в понедельник, 27 декабря.

Сергей Шнуров отказался отмечать Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я Новый год не отмечаю. Я не люблю общественные праздники», — подчеркнул Шнуров.

Музыкант добавил, что праздновать Рождество также не собирается. «Я люблю отдыхать тогда, когда народ работает», — сказал он.

Ранее концертный директор Юрий Борисов рассказал, что группа «Ленинград» является самым дорогим в России музыкальным коллективом, выступление которого можно заказать на новогодний корпоратив. Участие музыкантов в празднике обойдется в 15 миллионов рублей. На втором месте по стоимости — выступление Григория Лепса. Оно стоит 12 миллионов рублей. Алла Пугачева берет 10 миллионов, а Филипп Киркоров — восемь.

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