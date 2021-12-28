Инженерный колледж в Татарстане снимет клип с Инстасамкой

Инженерный колледж «Алабуга политех» в Елабуге снимет рекламный клип с блогером Дарьей Зотеевой, известной как Инстасамка, сообщает «Газета.Ru». В пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга» объяснили это намерением привлечь молодую аудиторию со всей России.
Наша задача — сделать самый крупный центр по подготовке рабочих специальностей по уровню СПО и НПО, и поэтому используются все инструменты для привлечения молодой аудитории со всей страны. Всё, что будет в ролике, увидите в Instagram, — сообщили в пресс-службе.
На съёмки выделят 2,5 млн рублей, передаёт Telegram-канал Mash Iptash.
Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что одной из нематериальных причин демографической проблемы в России является отсутствие «нравственного компонента» в обществе. По его мнению, примером для подражания в РФ является не многодетная семья, а певицы Ольга Бузова, Клава Кока и блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка. Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на форуме «Россия зовёт!».