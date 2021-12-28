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3 часа назад

Что смотреть в кино с 30 декабря

Последние премьеры уходящего года в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 30 декабря
Фото: Кадр из фильма "Чемпион мира"Кадр из фильма "Чемпион мира"

"Чемпион мира"

История ставшего легендарным шахматного матча между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным за звание чемпиона мира. Происходило одно из самых скандальных шахматных сражений на Филиппинах в 1978 году и стало олицетворением противостояния стран Запада и СССР, поскольку претендент на титул чемпиона мира Виктор Корчной за два года до события попросил политического убежища в Голландии и эмигрировал из СССР.

"Три богатыря и Конь на троне"

Конь Юлий и Князь в результате колдовства Бабы Яги поменялись телами. Говорящий конь теперь вынужден управлять страной, а Князь в его обличии - пахать поля. Вернуть все на свои места не сможет никто, кроме трех богатырей. И они берутся за дело.

"Снегурочка против всех"

Евгений Васин — успешный бизнесмен средних лет, обладающий гениальным умом и ужасным характером. Унизить и оскорбить человека ему ничего не стоит. И даже когда в канун Нового года он сбивает на машине Деда Мороза, то не пытается ему помочь, а крадет у него елку и сбегает. Но бородатый волшебник так просто этого не оставит. Дед Мороз в наказание вселяет его в тело Снегурочки и теперь Васину предстоит вручить подарки всем тем, кого он когда-то обидел. Необычное наказание становится отличной возможностью для героя посмотреть на себя со стороны.

"Портрет незнакомца"

В кинотеатрах с 1 января

Действие фильма происходит в 1974 году в Москве. Главный герой Олег актер с несложившейся карьерой. В кино его не зовут, из театра он ушел. Единственный источник дохода Олега — бесконечная постановка на радио про советского шпиона, притворяющегося бизнесменом мистером Брауном в Америке. Но и радиопьесу неожиданно закрывают, а жена Олега выгоняет его из дома. И эта ситуация становится толчком для развития весьма неожиданных событий.

Фильмы,Виктор Корчной,Анатолий Карпов,
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