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2 часа назад

Назван самый ожидаемый блокбастер 2022 года

Сервис по продаже билетов Fandango опросил более шести тысяч покупателей к концу 2021 года, чтобы проанализировать, каких кинокартин более всего ждут зрители в будущем году.

Назван самый ожидаемый блокбастер 2022 года
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Оказалось, что лидером продаж среди блокбастеров стал сиквел «Черной Пантеры». Съемки фильма прервались из-за травмы ведущей Летиши Райт, поэтому фильм выйдет в ноябре 2022-го.

Кроме этой картины в список ожидаемых премьер попали

«Человек-паук: Через вселенные 2», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Аватар 2», «Аквамен 2» и другие.

Самые рейтинговые семейные картины — «Базз Лайзер», «Миньоны: Грювитация». А наиболее ожидаемыми хоррорами стали «Крик 5» и «Хэллоуин заканчивается».

Ранее мы писали о российском мультфильме, попавшем в щорт-лист "Оскара". Так, короткометражный мультфильм Антона Дьякова “БоксБалет” вошел в шорт-лист премии “Оскар” в категории лучших анимационных короткометражек. Списки опубликованы на сайте американской киноакадемии.

Фильмы,Бэтмен,Оскар,Чёрная Пантера,Антон Дьяков,
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