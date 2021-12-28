Назван самый ожидаемый блокбастер 2022 года

Сервис по продаже билетов Fandango опросил более шести тысяч покупателей к концу 2021 года, чтобы проанализировать, каких кинокартин более всего ждут зрители в будущем году.
Оказалось, что лидером продаж среди блокбастеров стал сиквел «Черной Пантеры». Съемки фильма прервались из-за травмы ведущей Летиши Райт, поэтому фильм выйдет в ноябре 2022-го.
Кроме этой картины в список ожидаемых премьер попали
«Человек-паук: Через вселенные 2», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Аватар 2», «Аквамен 2» и другие.
Самые рейтинговые семейные картины — «Базз Лайзер», «Миньоны: Грювитация». А наиболее ожидаемыми хоррорами стали «Крик 5» и «Хэллоуин заканчивается».
Ранее мы писали о российском мультфильме, попавшем в щорт-лист "Оскара". Так, короткометражный мультфильм Антона Дьякова “БоксБалет” вошел в шорт-лист премии “Оскар” в категории лучших анимационных короткометражек. Списки опубликованы на сайте американской киноакадемии.