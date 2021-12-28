Назван самый ожидаемый блокбастер 2022 года

Сервис по продаже билетов Fandango опросил более шести тысяч покупателей к концу 2021 года, чтобы проанализировать, каких кинокартин более всего ждут зрители в будущем году.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Оказалось, что лидером продаж среди блокбастеров стал сиквел «Черной Пантеры». Съемки фильма прервались из-за травмы ведущей Летиши Райт, поэтому фильм выйдет в ноябре 2022-го.

Кроме этой картины в список ожидаемых премьер попали

«Человек-паук: Через вселенные 2», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Аватар 2», «Аквамен 2» и другие.

Самые рейтинговые семейные картины — «Базз Лайзер», «Миньоны: Грювитация». А наиболее ожидаемыми хоррорами стали «Крик 5» и «Хэллоуин заканчивается».